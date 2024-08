Stockholms tingsrätt. Bild: Stockholms tingsrätt

Nej till rekonstruktion för Oscar Properties – vd:n riktar skarp kritik

Bolag Den rekonstruktionsansökan Oscar Properties skickade in förra veckan nekas av Stockholms tingsrätt. Under fredagen meddelade Svea hovrätt att Oscar Properties överklagan också nekas. Vd Richard Bagge riktar stark kritik mot Brf Innovationen och tingsrätten.

Det är Dagens Industri som under onsdagen rapporterar att Oscar Properties rekonstruktionsansökan nekas.



Tingsrätten menar i sitt beslut att det inte finns någon "grundad anledning att anta att verksamhetens livskraft kan säkras genom rekonstruktionen."



Det ser allt tyngre ut för Oscar Properties. Kursen föll drastiskt av beskedet i dag och tidningen skriver också att Erik Selins nischbank Norion lämnat in en stämningsansökan mot Oscar Engelbert och hans bolag Parkgate, Trikåfabriken och Parkgate Fastigheter.



Sedan tidigare har Skatteverket lämnat in en konkursansökan för ett belopp om drygt två miljoner kronor. Dessutom väntas en konkursdom falla nu på måndag med anledning av den konkursansökan Brf Innovationen lämnade in i juli.



Beslutet från tingsrätten överklagades till Svea hovrätt, med önskan om skyndsam handläggning enligt Oscar Properties vd Richard Bagge som sammanfattade senaste turerna i rätten så här, på onsdagskvällen:



“Det var ett tråkigt besked. Tingsrätten hänger upp mycket av sitt resonemang på frågan om bolagets ‘livskraft’. Att de tycker det saknas. De förstår inte att man i ett attraktivt skal kan anskaffa ny, annan verksamhet. De tycks resonera att ‘skomarkar’n ska förbli vid sin läst’. No matter what. En gång fastighetsbolag, alltid fastighetsbolag, tycks de resonera. Så kallade RTOer, reverse take overs, är ett etablerat begrepp i börssammanhang. Man kan säga att bolaget efter sin rekonstruktion skulle uppfylla kriterierna för det i finansvärlden etablerade begreppet SPAC. Sådana finns några stycken av på Stockholmsbörsen. Men, man kan inte begära att domare och nämndemän i en tingsrätt är familjär med de begreppen.

Så om det inte uttryckligen står i lagen eller i förarbetena att ‘skomakar’n ska förbli vid sin läst’ dvs att man inte får byta verksamhet, så vittnar deras utslag idag om ren och skär okunnighet. Inte om juridik men om hur världen fungerar utanför tinghuset.



Samtidigt får jag hoppas att Brf Innovationen är nöjda. De har uppnått sitt mål, en trolig konkurs på måndag. Vid en konkurs blir utfallet för dem noll, zilch som man säger på engelska. Det har jag försökt förklara för dem såå många gånger, både på tel o mail. Kvar står de med sin advokatnota som de hoppas konkursboet ska betala men de får ställa sig i raden av alla andra borgenärer. Vad de kanske inte inser är att de kan bli återbetalningsskyldiga för de 3 mkr de fått under det gångna året, genom en s k återvinning där konkursförvaltaren har rätt att gå 12 månader bakåt o kräva ut vad de fått. Så detta med att driva oss i konkurs - om det blir så - kan bli en riktigt dyr nota för våra vänner i ett av tornen. Har styrelsen berättat det för sina medlemmar månne? Det är en sak att skriva av en fordran på 15 mkr men mycket mer kännbart är att behöva punga ut cash med 3 mkr plus sina advokatkostnader.



Så även för Brf Innovationens del hoppas jag på att positivt utslag av hovrätten!

God kväll!"



Uppdatering: Under fredagen meddelade Svea hovrätt att man nekar Oscar Properties överklagan, enligt Dagens Industri. Nu är konkurs alltmer troligt. Det definitiva beskedet kommer från Stockholms tingsrätt under måndagen.

