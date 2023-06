Manpower flyttar in i Uarda 6. Bild: Novier

Manpower flyttar in hos Union Investment i Arenastaden

Uthyrning Novier har hyrt ut kontor till Manpower om 2 165 kvadratmeter på Evenemangsgatan 21 i Solna, inom ramen för förvaltnings- och uthyrningsuppdraget för Union Investment.

Manpower flyttar sin verksamhet till fastigheten Uarda 6 i Arenastaden, intill Friends arena och Westfield Mall of Scandinavia, vid årsskiftet 2023/2024.

– Vi är alla mycket förväntansfulla och vi ser våra nya lokaler som nästa steg i Manpowers spännande resa. Här kommer vi få helt ändamålsenliga lokaler med närhet till utmärkta kommunikationer och service, så det blev ett självklart val att etablera verksamheten i Arenastaden. Vi ser fram emot att välkomna både medarbetare och gäster till vårt nya kontor på Evenemangsgatan 21, säger John Lemström, Head of Real Estate & Procurement för Manpower Group.



Fastigheten ingår i det förvaltnings- och uthyrningsuppdrag Novier har för Union Investment.

– Det är med stor glädje vi välkomnar hyresgästen Manpower till oss. Vi ser fram mot ett bra och långsiktigt samarbete, säger Sandra Busch, Asset Manager Tenant Relations på Union Investment.

– Vi är mycket glada över att Manpower väljer att etablera sig i denna fina fastighet. Läget och lokalen tror vi kommer att passa dem mycket bra, där närhet och ett brett utbud av service och inte minst skräddarsydda lokaler betyder mycket för dem. Varmt välkomna till Arenastaden, säger Fredrik Lindén, Head of Leasing Property Asset Management på Novier.

