Kontorsprojektet 28&7 är nu fyllt till bredden till Corems vd Rutger Arnhults stora glädje. Bild: Corem

Manhattanprojektet når målet – fyllt till bredden

Uthyrning Corem har tecknat ytterligare ett hyreskontrakt, avseende 427 kvadratmeter till Angle Health, i projektfastigheten 28&7 i New York. Avtalstiden är fem år och inflytt är planerad till det andra kvartalet 2025. I och med detta är fastigheten fullt uthyrd till ett totalt årligt kontraktsvärde om drygt 99 miljoner kronor.

Tillsammans med Corems andra pågående projekt i New York, 1245 Broadway, uppgår det totala årliga kontraktsvärdet för samtliga tecknade hyresavtal i USA till cirka 264 miljoner kronor och uthyrningsgraden i projektfastigheterna 1245 Broadway och 28&7 uppgår till 77 respektive 100 procent.



Corem har två pågående projekt i New York. 28&7, en tolv våningar hög kontorsbyggnad med cirka 9 300 kvadratmeter uthyrningsbar yta belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea samt 1245 Broadway, en kontorsbyggnad med cirka 17 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på 23 våningar, belägen i hörnet av Broadway och 31st Street. Båda byggnaderna är certifierade enligt LEED Gold och erbjuder såväl service i bottenvåningen som toppmoderna kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system. Fastigheterna har designats av Skidmore, Owings & Merrill och utvecklats i samarbete med GDS Development Management (GDSNY).



– Det är otroligt kul att vara i mål med uthyrningsarbetet i en av våra två fina projektfastigheter i New York. Inom de närmaste månaderna kommer alla ytor i 28&7 vara inflyttade av våra totalt femton kontorshyresgäster och två restauranger i entréplan. I huset finns nu en rad fina verksamheter inom till exempel fintech, musik och AI och dessutom med skandinaviska inslag vilket är roligt. Nu fokuserar vi på att också hyra ut de sista återstående våningsplanen i vårt andra projekt, 1245 Broadway, säger Rutger Arnhult, Corems vd.

Ämnen