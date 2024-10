Flygvy över detaljplaneområdet som omfattar sex kvarter med 600-900 bostäder, en friliggande och en integrerad förskola samt parkstråk för lek och rekreation. Bild: Järfälla kommun

Grönt ljus för Castellum och Regio i Järfälla

Bygg/Arkitektur Ytterligare en detaljplan för att utveckla Veddesta gamla centrum till livfull och upplevelserik stadsmiljö i Barkarby har vunnit laga kraft. Detaljplanen omfattar sex kvarter med 600-900 nya bostäder. Castellum och Regio äger fastigheterna som ligger i ett mycket tillgängligt läge med gångavstånd till Stockholm och Mälardalens nya knutpunkt för kollektivtrafik, där tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg finns i direkt anslutning till varandra.

Under de kommande tio åren växer en helt ny stadsmiljö fram i Barkarby med tusentals nya bostäder, arbetsplatser, hotell, Stockholms första skidspår inomhus, handel, service, restauranger och lokaler för kultur, utbildning, sjukvård och hälsa. Allt detta granne med regionens nya knutpunkt för kollektivtrafik där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg om några år kommer att binda samman Mälardalen och Stockholm på ett helt nytt sätt och göra Barkarby till en strategiskt viktig plats i regionen.



Den aktuella detaljplanen, som är en del i att utveckla Veddesta till en tät och livfull blandstad i ett mycket kollektivtrafiknära läge, omfattar sex kvarter med 600-900 bostäder, kontor, handel och offentlig service. Bebyggelsen varierar mellan fem och 24 våningar. Det högsta huset om 24 våningar vetter mot Veddestavägen och blir ett landmärke i den nya stadsmiljön. Mot Veddestabäcken och det angränsande villaområdet blir bebyggelsen som lägst.

– Barkarby har en otrolig potential som Stockholms och Mälardalen nya regionala knutpunkt. De här kvarteren är en viktig del i att utveckla området till en av Sveriges mest dynamiska och upplevelserika platser. Jag ser fram emot byggstart, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.



Området kommer att byggas ut i etapper och redan under nästa år planeras för byggstart av de två första kvarteren.

– Kvarteren kommer att få ett mycket fint och centralt läge med närhet till kollektivtrafik och med parkstråk och levande stadsmiljö precis utanför dörren. Detta område är en viktig del i utvecklingen av hela Veddesta. För att människor ska vilja bo, leva och verka i det här området under väldigt lång tid framöver så är det viktigt att en hög kvalitet och attraktivitet säkerställs framöver, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Järfälla.



Flera andra byggaktörer har långt framskridna planer för att omvandla Veddesta till ny stadsmiljö:

– Nordr äger fastigheter och planerar för sex kvarter med 1 000 bostäder och kommersiella lokaler, där kvarteret Pionjären är inflyttat sedan i somras.

– Peab äger fastigheter och planerar för två kvarter med 700 bostäder, kommersiella lokaler, kontor och hotell.

– Serneke har ett markanvisningsavtal för sex kvarter och planerar för Stockholms första skidslinga inomhus, kontor, hotell, utbildning, kommersiella lokaler och bostäder.

– Tricoreal har markanvisningsavtal för ett kvarter och planerar för byggstart under 2025 för kontor, kommersiella lokaler, service och bostäder.

– Hemsö äger en fastighet och planerar för sjukhus och vård.

– ALM Equity har markanvisning för ett kvarter och planerar för kontor.

– Reliwe bygger ett kvarter med 300 bostäder och kommersiella lokaler. Planerad inflyttning under 2025/2026.

– Storstaden Bostad har markanvisning för ett kvarter och planerar för bostäder, kommersiella lokaler och förskola.

– Järfälla kommun planerar för markanvisningar av fyra kvarter under de kommande tio åren.



Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2035. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden 1, Barkarbystaden 2, Barkarbystaden 3, Barkarbystaden 4, Veddesta 1, Veddesta 2, Veddesta 3 samt detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden 2 södra och Veddesta 5. Utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden 10 är klar och omfattar en fördelningsstation.

