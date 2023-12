Lägger fokus på vd-bytet istället. Bild: Istock

Fastator pausar sökandet efter ny CFO

Karriär Som tidigare pressmeddelats den 23 augusti har Fastators CFO, Christoffer Strömbäck, sagt upp sin anställning för att bli chef för investerarrelationer och Corporate Finance på Castellum. Sökandet efter hans ersättare inleddes omgående skriver Fastator i ett pressmeddelande nu. Med anledning av de förestående helgerna har parterna kommit överens om att Christoffer Strömbäcks sista arbetsdag ska vara den 22 december.

Bild: Castellum

Christoffer Strömbäck. Christoffer Strömbäck.

I början av december så meddelade också Fastator att Joachim Kuylenstierna lämnat sin post som vd i bolaget. I samband med hans avgång har styrelsen fattat beslut om att tillsätta Björn Rosengren, nuvarande styrelseordförande, som tillförordnad vd tills en mer permanent lösning finns på plats.



Fastator har även gjort en strategisk genomlysning av nuvarande organisation och beslutat att outsourca ekonomifunktionen. Övergången beräknas ske sömlöst under januari månad. Fastator kommer därefter att köpa in ekonomitjänster externt. På grund av omorganisationen och det förestående vd-bytet har sökandet efter en ny CFO pausats.



– Jag vill passa på att tacka Christoffer för ett mycket gott samarbete och önskar honom all lycka till i sin fortsatta karriär, kommenterar Björn Rosengren, tf vd Fastator.

Ämnen