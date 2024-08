Hus 49 i Slakthusområdet, Stora Marknadshallen (visionsbild). Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg ger Universal Music Group nytt hem i Slakthusområdet

Uthyrning Marknadshallarna i Slakthusområdet omvandlas till kontor och lokaler och i början av 2026 blir platsen ett nytt hem för Universal Music Group. Avtalet med Atrium Ljungberg omfattar cirka 3 800 kvadratmeter.

Atrium Ljungberg har tecknat avtal med Universal Music Group, som samlar alla sina verksamheter i Stockholm under samma tak, innefattandes skivbolaget Universal Music, förlaget Universal Music Publishing och livebolaget United Stage. Bolaget flyttar in i den större av de två marknadshallarna som nu kommer att byggas om till kontor med inflyttning i början av 2026.



Universal blir därmed det första bolaget som flyttar in i ett helt eget hus i Slakthusområdet – en etablering i en av de ursprungliga byggnaderna från 1912.



– Som Sveriges ledande musikbolag ligger vi hela tiden i framkant och driver utvecklingen framåt i vår bransch. Vi knyter till oss de mest intressanta artisterna och vi vill vara en attraktiv arbetsplats för att locka till oss de bästa medarbetarna. Vårt utbud av tjänster utvecklas hela tiden och att samla alla våra bolag och resurser under samma tak är ett steg i att leda utvecklingen framåt. Vi ser fram emot att bygga vårt nya hem i Slakthusområdet med dess egen identitet och karaktär, säger Joakim Johansson, vd för Universal Music Sverige.



– Vi är otroligt glada och stolta att Universal blir en del av Slakthusområdet. Platsen skapas av de aktörer som finns här och vi vill bidra med att ge rum och mellanrum åt det. Verksamheterna och företagen som söker sig hit har gemensamt att de alla har en kreativ höjd, en passion och ett driv utöver det vanliga. Att samla dessa initiativ och engagemang på en och samma plats skapar magi, säger Petter Klingofström, Leasing Manager på Atrium Ljungberg.



Hyresavtalet med Universal Music Group är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. Hus 49 Stora Marknadshallen har en total uthyrbar area om cirka 4 300 kvadratmeter LOA. Den totala investeringen för ombyggnationen av fastigheten uppgår till närmare 300 mkr inklusive markförvärv.

Ämnen