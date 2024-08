XXL:s vd Freddy Sobin. Bild: XXL

XXL öppnar nytt i Växjö

Uthyrning Herde har på uppdrag av fastighetsägaren Savills Investment Management tecknat avtal med XXL avseende förhyrning av en lokal om cirka 2 100 kvadratmeter inom Handelsområde I11 i Växjö.

XXL flyttar sin butik till Handelsområde I11 i Växjö. Butiken förväntas öppna under hösten 2024. På handelsplatsen finns aktörer som bland annat Lager 157, Arken Zoo, Jula, Power och City Gross.

– Vi har en mycket god relation med XXL sedan tidigare och har samarbetat med Savills Investment Management under många år, det kändes naturligt att när möjligheten gavs kombinera de två relationerna. Vi ser fram emot XXLs öppning och önskar dem all lycka i sin nya butik, säger Marcus Lundström, uthyrare på Herde.

