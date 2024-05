Willys öppnar ny butik i Vällingby Centrum. Bild: Willys

Willys öppnar nytt i Nreps Vällingby Centrum

Uthyrning Willys expanderar i Stockholm och förvärvar Matvärldens butik i Vällingby Centrum den 14 juni. Planerad öppning för den nya butiken är hösten 2024.

Den nya Willys-butiken, som kommer att få en yta på nästan 3 700 kvadratmeter, kommer, i samband med övertagandet, att stängas tillfälligt under en period för renovering och anpassning av lokalerna. Öppning sker sedan under hösten 2024.



– Vi är väldigt glada över att kunna öppna en butik i Vällingby centrum. Det är ett spännande centrum som vi nu har förmånen att etablera oss i. Med det nya läget och nyrenoverade lokaler kan vi erbjuda invånarna i Vällingby en fin och modern matbutik, säger Heinz Möller, etableringschef på Willys.



Pernilla Tellberger, fastighetschef Vällingby Centrum på Nrep, ser stora fördelar med att Willys flyttar in i Vällingby centrum:



– Willys är otroligt starka på marknaden inom dagligvarubranschen just nu och kommer att uppskattas av våra besökare. Dessutom har Willys ett brett koncept som tilltalar många olika målgrupper, säger Pernilla Tellberger.



Samtliga medarbetare i den i dag befintliga butiken erbjuds anställning i den nya Willys-butiken.

