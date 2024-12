Sollentunahem har tecknat lokalhyreskontrakt med Axfood-koncernen, som kommer att öppna en Willys Hemma-butik i södra Tureberg under sommaren 2025. Bild: Sollentunahem/Willys

Willys fortsätter med 08-expansionen

Uthyrning Willys fortsätter sin expansion i Stockholmsområdet, och denna gång är det dags för en ny Willys Hemma-butik på Malmvägen i Sollentuna. Butiken är planerad att öppna i början av sommaren 2025, hos fastighetsägaren Sollentunahem.

Willys Hemma är Willys koncept för något mindre butikslokaler i bostadsnära lägen. Den nya Willys Hemma-butiken i Sollentuna flyttar in på ett mycket fördelaktigt läge på Malmvägen, intill det nya området Ture Torn med 220 nya bostadsrätter.



Willys Hemma Sollentuna kommer att ligga i bottenvåningen av ett flerfamiljshus som ägs av Sollentunahem, med goda parkeringsmöjligheter i anslutning till butiken. Det finns även bra förbindelser med kollektivtrafik i direkt närhet. Butiken, som får en yta på cirka 700 kvadratmeter, kommer att öppna i en nyrenoverad och fräsch lokal (där Netto och Coop tidigare har bedrivit verksamhet) som är anpassad för en modern Willys Hemma-butik. Avtalet omfattar en lokal på totalt 998 kvadratmeter och löper på tio år.



Etableringen innebär att Willys stärker sin närvaro i Stockholmsområdet. I spåren av de senaste årens prisökningar ligger etableringen av den nya butiken helt rätt i tiden.

– Vi är väldigt glada över att öppna en Willys Hemma i Sollentuna och kunna erbjuda de boende möjlighet att handla dagligvaror i närområdet. Vårt koncept med låga priser och ett brett sortiment med många valmöjligheter är mycket efterfrågat, säger Heinz Möller, etableringschef på Willys.



Den lokal som Willys kommer att flytta in i har varit vakant under en period. Enligt Sollentunahem kommer Willys närvaro att bidra positivt till serviceutbudet i Turebergsområdet och vara till glädje för hyresgäster och övriga som rör sig i området.

– Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler för en så väletablerad livsmedelsbutik som denna, säger Sollentunahems vd Anna Mellström.



Nyetableringen av Willys Hemma-butiken i Sollentuna kommer att innebära ett 20-tal nya arbetstillfällen.

