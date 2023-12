Kvartetten. Bild: Wihlborgs

Wihlborgs Kvartetten får Telia som hyresgäst

Uthyrning I oktober 2024 flyttar Telia och Telias IT-bolag Telia Cygate in i Wihlborgs nybyggda kontorshus Kvartetten. Avtalet omfattar 1 900 kvadratmeter och huset är därmed fullt uthyrt.

Kvartetten är ett av Wihlborgs fyra kontorshus i Hyllie och certifierat enligt NollCO2, WELL och Miljöbyggnad Guld. Certifieringen NollCO2 syftar till att uppnå nettonoll klimatpåverkan över byggnadens hela livscykel. WELL-certifieringen riktar in sig på både hårda och mjuka värden i syfte att förbättra människors hälsa och välmående



I Kvartetten är sedan tidigare Trygg-Hansa, Mindpark, Sciber och restaurang SPILL hyresgäster. Trygg-Hansa samlokaliserade under 2023 sina fem regionkontor till Kvartetten. Coworkingaktören Mindpark stärker upplevelsen och servicen i Kvartetten genom att bland annat bemanna receptionen och bistå med att arrangera event. SPILL har öppnat sin andra restaurang med ett hållbart koncept som går ut på att servera högkvalitativa rätter lagade på råvaror som annars skulle ha slängts.



– Vi är väldigt glada över att få flytta in i de nya lokalerna och att äntligen få möjlighet att samla alla kollegor från både Telia och vårt dotterbolag Telia Cygate på samma ställe. Det är på kontoren vi ses, samarbetar och skapar nya kreativa idéer tillsammans. Det är där vi formar vår viktiga kultur. Nu kommer alla närmare varandra vilket kommer att underlätta samarbetet avsevärt, säger Marie Ågren, HR-chef på Telia.



– Hyllie är ett område som vi på Wihlborgs ser fortsatt stor potential i och där vi bygger upp ett kluster av moderna kontorsfastigheter med gott om valmöjligheter för våra hyresgäster. Det är roligt att kunna välkomna Telia till Kvartetten som med sin hållbarhetsprofil och karakteristiska arkitektur gör tydligt avtryck i Hyllie, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



Telia hyr idag lokaler av Wihlborgs i Dockan. Även Telia Cygate, flyttar till Kvartetten.

