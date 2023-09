Westfield Mall of Scandinavia. Bild: Unibail-Rodamco-Westfield

Westfield Mall of Scandinavia fyller på med hyresgäster

Uthyrning Westfield Mall of Scandinavia uppdaterar butiksbuketten med sju nya hyresgäster. & Other Stories uppdaterar sitt butikskoncept i ny lokal och Kids Brand Store, Pilgrim och Normal öppnar nya butiker. Lindt satsar på en svensk flagship store, Lakrids by Bülow har öppnat nytt, La Botanica har smygöppnat och TAG Heuer inviger officiellt sin butik som öppnade under sommaren.

Hösten 2023 bjuder på många spännande nyheter i Westfield Mall of Scandinavia. & Other Stories, som flyttade ut från sin lokal den 14 augusti, öppnar upp igen i ny lokal på plan 1 i Flagship Avenue - mitt emot deras tidigare lokal. Butiken kommer att presentera ett uppdaterat butikskoncept.

–Sedan öppningen av vår första butik i Westfield Mall of Scandinavia 2015, har & Other Stories butikskoncept utvecklats och nu ser vi fram emot att återigen möta våra kunder med en ny och inspirerande butiksupplevelse, säger Anna Geijer, Head of Expansion på & Other Stories.



I september öppnar Kids Brand Store en helt ny butik bredvid Jackie på plan 1 i Designers Gallery, som kommer att erbjuda kläder för barn och unga inom både vardag, fest, träning och de senaste trenderna. Kedjan samarbetar med flertalet stora modevarumärken som bland andra Lyle and Scott, Polo Ralph Lauren, Nike och Gant där de handplockar utbudet och ambitionen är att erbjuda så hållbart mode som möjligt.

– Vi är glada att öppna ytterligare en mötesplats i Stockholm där vi får chansen att träffa och inspirera våra kunder - den modemedvetna killen eller tjejen som söker de senaste trenderna eller mamman som behöver hjälp att hitta rätt kläder till sina barn. Lokalen i Westfield Mall of Scandinavia ger oss alla förutsättningar i vår resa, som den ledande destinationen för ungdomsmode i Norden, säger Jonas Nilsson, CFO Kids Brand Store.



Normal, med sitt koncept "helt normala varor till helt onormala priser" öppnar butik på plan 0 vid BikBok. Normal säljer märkesvaror till fasta, låga priser inom personlig vård och hushållsartiklar, samt ett stort antal dagligvaror. De erbjuder välkända varumärken som bland annat L´Oréal, Gillette, Colgate och Ajax. I dagsläget har Normal över 500 butiker i Europa varav 88 i Sverige. Butiken kommer att öppna senast i början på 2024.

– Vi ser verkligen fram emot att öppna i Westfield Mall of Scandinavia. Vårt koncept skiljer sig från andra detaljhandelskedjor med våra onormalt låga priser och vi tror att denna etablering kommer att uppskattas av våra kunder, säger Jan Nyberg, Sverigechef på Normal



I oktober öppnar det danska varumärket Pilgrim sin tredje butik i Stockholm, i Westfield Mall of Scandinavia. Varumärket, som säljer handgjorda smycken och solglasögon, har funnits i 40 år och säljs idag i 50 länder världen över.



Lundbergs Handskar & Väskor flyttar till en ny lokal på plan 0, där de kommer att erbjuda sitt sortiment inom handskar, väskor och resväskor. Öppningen är planerad till slutet på september.



La Botanica, som erbjuder en fantastisk buffé med smaker från hela världen, har smygöppnat på våning 2 intill O’learys. Den officiella öppningen dröjer ett par veckor till men redan nu kan man besöka restaurangen.



Under sommaren öppnade den vietnamesiska restaurangen Hello Bamii och i oktober presenterar Joe & Juice sitt nya designkoncept. Konceptet innebär bland annat en ny färgpalett och ett fortsatt fokus på design i inredningen för att skapa en ljus och fräsch känsla. Besökaren kommer att mötas av en digitaliserad meny tillsammans med andra innovativa idéer som verkställs för att optimera gästupplevelsen.

Lakrids by Bülow har nyligen öppnat butik på Flagship Avenue där de erbjuder gourmetlakrits med starkt fokus på lakrits med choklad.

–Vår vision är att får världen till att älska lakrits under devisen "We make the world love liquorice". Vi uppfann gourmetlakrits och är så glada över att vi nu öppnar vår fjärde butik i Stockholm och vår 30:e butik i världen i Skandinaviens största shoppingcenter. Butiken, som innehåller vårt fulla sortiment med ett starkt fokus på lakrits med choklad, erbjuder spännande limited editions och produkter som endast kan erhållas i våra egna butiker, säger Fredrik Nilsson, vd för Lakrids By Bülow.



Lindt satsar på en svensk flagship store genom att flytta till en större lokal på plan 1 intill Peak Performance och Samsonite. Där kommer de att erbjuda kunderna nya spännande smaker i sitt ordinarie sortiment, samtidigt som de lanserar det nya konceptet Grema Gelata tillsammans med varma och kalla drycker. Butiken öppnar i början på november.

– Vi ser fram emot att fortsätta förtrolla kunderna med vår choklad och nu med ett utökat sortiment. Flytten till en större lokal innebär att vi kan satsa mer på gåvor och andra segment som inte är lika utvecklade i vår nuvarande butik, säger Sanna Holst, Head of Retail Lindt Nordic.



Under sommaren öppnade även The Watches of Switzerland Group, Storbritanniens ledande specialist på lyxklockor, tillsammans med TAG Heuer sin första svenska flagship boutique i Westfield Mall of Scandinavia. Boutiquen, som ligger på plan 1, erbjuder besökare att kunna upptäcka ett stort utbud av klockor. Butiken blir under september officiellt invigd och erbjuder sitt fulländade koncept.

– Det är väldigt roligt att få börja hösten med att presentera så många nyheter för Westfield Mall of Scandinavia. Såklart ser vi mycket fram emot att få se & Other Stories uppdaterade butikskoncept och vi är väldigt glada över att vi fortsätter ett fint samarbete. De nya butikerna som öppnar är efterfrågade koncept och vi tror att de kommer passa målgruppen, säger Louise Bergqvist, Director of Leasing Unibail-Rodamco-Westfield, Northern Europe



Fler nyheter presenteras även hos Depart.a.mental som fått in nya varumärken i butiken, och en tillfällig butik som öppnar under november och december är Happy Socks.

Ämnen