Wallenstam tecknar nya avtal i centrala Göteborg. Bild: Wallenstam

Wallenstam hyr ut 1 500 kvadratmeter kontorsyta i centrala Göteborg

Uthyrning Wallenstam har nyligen genomfört flera kontorsuthyrningar i centrala Göteborg, vilket fyller stadens attraktiva lägen med nya, dynamiska verksamheter. Cirka 1 500 kvadratmeter kontor i innerstadslägen har nyligen hyrts ut till företag med specialistkompetens inom IT, digital marknadsföring, streetwear och psykologi.

Bland adresserna märks exempelvis Avenyn, Kungsgatan, Södra Hamngatan, Södra Larmgatan och Vallgatan.

– Intresset och efterfrågan för fina kontorslokaler i bra citylägen är stabilt. Närheten till ett härligt stadsliv och smidiga kommunikationer är eftertraktat och något vi har styrkan att erbjuda tack vare ett kommersiellt fastighetsbestånd som är koncentrerat till attraktiva innerstadslägen, säger Marina Fritsche, regionchef Göteborg och vice vd för Wallenstam.



En gemensam nämnare för flera av Wallenstams nya kontorshyresgäster är kompetens inom e-handel, digital marknadsföring och skräddarsydda IT- och konsultlösningar. Samtidigt märks nya kunder som Beyond Medals, ett nischat entreprenörsbolag inom streetwear som flyttar till Vallgatan. Elvenite, som arbetar för att göra livsmedelsindustrin smartare, väljer Avenyn och Svea KBT som erbjuder såväl NPF-Utredningar och terapi, öppnade under hösten på Sten Sturegatan.

