The Loop som utvecklas av Vectura Fastigheter. Bild: Skanska

Vectura fyller på i The Loop

Uthyrning Vectura fortsätter att växa i Lund och snart står bygget av The Loop klart. Under våren 2025 flyttar Linxs Institute of advanced Neutron and X-ray Science till The Loop, nära ESS och MAX IV, mitt i Science Village.

Linxs är ett "institute for advanced studies" vars uppdrag är att maximera det vetenskapliga nyttogörandet av stora forskningsanläggningar såsom MAX IV och ESS samt andra liknande internationella infrastrukturer som Sverige använder. Flytten till specialdesignade lokaler ger Linxs möjlighet att expandera och utveckla sin verksamhet – som syftar till att främja neutron- och röntgenbaserad forskning och utbildning.



Linxs blir nästa pusselbit i den kreativa och innovativa mötesplats som varit målsättningen för The Loop allt sedan Vectura etablerade sig i Science Village 2022. The Loop främjar samarbeten och förstärker nationella och internationella nätverk inom olika akademiska discipliner. Här finns högklassiga kontors- och labbmiljöer, flexibla restaurang- och eventytor, och inte minst Science Village Hall, en stor arena för konserter, kulturevenemang eller större möten eller kongresser.

– Vi välkomnar Linxs till plan 3 i The Loop där vi tillsammans skapat en fantastisk och kreativ hubb för att utforska nya idéer och forskningsfrågor. Med ytor för möten, workshops men också individuellt arbete, är jag övertygad om att Linxs kommer att trivas och utvecklas, säger Daniel Fex, affärsutvecklare på Vectura Fastigheter.



The Loop är en viktig byggnad i Science Village och tillsammans med GoCo i Göteborg, Forskaren i Stockholm och Upside Stories i Uppsala utgör The Loop en viktig del av Vecturas starka fastighetsportfölj inom life science och materialforskning.

– Vårt mål är att stärka neutron- och röntgenbaserad forskning och utbildning genom att koppla samman forskare från hela världen med stora forskningsanläggningar såsom MAX IV och ESS samt andra liknande internationella infrastrukturer som Sverige använder. Miljön vi sitter i är avgörande för att vi ska lyckas. Jag är övertygad om att The Loop är rätt plats för oss, säger professor Trevor Forsyth, föreståndare på Linxs.

