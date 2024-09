Oscar Properties höll extra bolagsstämma under torsdagen. Bild: Axel Ohlsson

Vd:n Richard Bagge till attack efter Oscar Properties extrastämma

Bolag Under torsdagen höll Oscar Properties extrastämma där det beslutades att utse en särskild granskningsman. Efter stämman går vd:n Richard Bagge i en lång skrivelse till attack mot en av bolagets större aktieägare sedan förslag om att sätta ner kvotvärde samt bemyndigande att sälja egna aktier röstats ner.

På extra bolagsstämma , som förut meddelats, att utse en särskild granskningsman. Detta på förslag av aktieägaren Pefab som med 70 procent av rösterna på stämman kunde rösta igenom sitt förslag. Beslutet var inte enhälligt, enligt ett pressmeddelande.

Förutsatt att beslutet registreras av Bolagsverket ska granskningen omfatta närståendetransaktioner, om Bolagets styrelse bedrivit sin verksamhet i enlighet med ABL o bolagsordning, samt om det förekommit brott mot förordningen om marknadsmissbruk. Granskningen ska omfatta tiden från 1 mars 2020 och framåt.



Efter stämman väljer Oscar Properties vd Richard Bagge att med en lång skrivelse – med titeln "Märklig stämma hölls i dag" – ge en kommentar till att förslagen om att sätta ner kvotvärde samt att bemyndiga försäljning av egna aktier röstats ner. I sin kommentar går Bagge till hårt angrepp mot Pefab och Peter Eriksson.



Richard Bagge:

"Vi hade kallat till stämma idag. Ena punkten avsåg att sätta ner kvotvärdet till ett värde som hade möjliggjort för oss att emittera aktier för att exvis kunna kvitta skulder. För som det nu är kan vi inte emittera aktier under 7 kr per aktie vilket förstås gör det omöjligt (kursen är 25 öre…). Den andra punkten avsåg bemyndigande för oss att sälja egna aktier för att frigöra likviditet.



Bägge punkter röstades ner av Pefab, ett bolag privatägt av en Peter Eriksson. Han ligger i djup personlig fejd med Oscar Engelbert. Han hade ca 70% av rösterna på stämman vilket han onekligen begagnade sig rätten av…. OP har två pågående mål mot Pefab i Stockholms tingsrätt, mål T-8990 och T-8582, en där han stämt oss, det andra där vi motstämt. Vi hade frågat honom innan stämman via hans ombud hur de avsåg ställa sig på stämman men inget besked gavs förrän på själva stämman. Det var väl en ytterligare triumf för honom, att tjuvhålla på den informationen så länge som möjligt. För mig var det en överraskning att han röstade nej för det är ett helt irrationellt beslut. Dessutom ett beslut som bringar skada för alla övriga aktieägare.



På min direkta fråga under stämman för hans motiv att rösta nej svarade han ’Inga kommentarer’. Så svarar man när man inte har något man kan stå för.



På direkt fråga från en mindre aktieägare uppgav han: 1. Att han inte hade förtroende för styrelsen, 2. att han trots det inte vill tillsätta ny styrelse, för 3. han vill att bolaget ska gå i konkurs. Den aktieägarens slutsats: ’Så för dina personliga syften är du villig att förstöra värdet för alla 20 000 aktieägare? För att få din personliga hämnd är du villig att dra ned oss alla 20 000 aktieägare i sk-ten?’



Detta svarade han givetvis inte på men hans tystnad var talande. Hans ombud satt där o skruvade på sig.



Att rösta ned de två förslagen är till skada for bolaget och dess aktieägare. Att dessutom inte ge någon motivering gör saken värre och kan ses som fientligt mot alla aktieägare som stött bolaget under en lång tid. Jag finner detta ytterst anmärkningsvärt, beklagligt och illojalt. Han hade inte förlorat något på att ha röstat ja vilket gör det hela än märkligare.



Förstår att det är o-ortodoxt att skriva ett PM på detta sätt och jag medger utan omsvep att jag är indignerad. Men jag säger samtidigt, vi ger inte upp, vi tar nya tag o kampen för rädda OP fortsätter - ända in i kaklet. Som styrelseledamöter så är vårt ansvar att bevaka samtliga aktieägares intressen – små som stora. Så vi kämpar för alla 20 000 aktieägare, och för alla fordringsägare, inklusive Peter Eriksson..."

