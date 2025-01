Det nya förslaget innebär att tre befintliga byggnader (50 A-C, 50 D-G och 50 H) ska bevaras och renoveras, medan övriga byggnader rivs för att ge plats åt nyproduktion av fyra hus med cirka 140 moderna bostäder. Bild: Uppsalahem

Uppsalahem justerar planerna för kvarteret Idun i Svartbäcken

Bygg/Arkitektur Uppsalahem har justerat sina planer för kvarteret Idun i Svartbäcken. Tidigare planer på att riva hela bebyggelsen i området har nu reviderats. Det nya förslaget innebär att tre befintliga byggnader ska bevaras och renoveras, medan övriga byggnader rivs för att ge plats åt nyproduktion av cirka 140 moderna bostäder.

Under torsdagen beslutade Plan- och byggnadsnämnden att godkänna samrådshandlingen för detaljplanen av kvarteret Idun i Svartbäcken.

– Vi ser ett stort värde i att bevara delar av bebyggelsen samtidigt som vi skapar fler bostäder för uppsalaborna. Det är en lösning som förenar hållbarhet med modern stadsutveckling, säger Susanna Waldersten, projektutvecklare på Uppsalahem.



Den nya planen föreslår att den nuvarande bebyggelsestrukturen bibehålls med bostäder kring en samlad gårdsyta, samtidigt som ny bebyggelse vänder sig mot Svartbäcksgatan och bidrar till en mer stadsmässig miljö. Ett punkthus föreslås byggas vid infarten till kvarteret.

– Genom att skapa fler moderna bostäder i centrala lägen kan vi bidra till ökat stadsliv och möjliggöra hållbara transporter för de boende, säger Susanna Waldersten.



Som medlem i Uppsala klimatprotokoll arbetar Uppsalahem för att minimera klimatpåverkan vid nybyggnation. Detta innefattar trästomme, solceller och arbetsmaskiner som drivs av förnybar energi.

– Vi undersöker även möjligheten att inventera och återanvända material från de byggnader som planeras att rivas. Det är en viktig del av vårt arbete mot en cirkulär byggprocess, säger Susanna Waldersten.



Detaljplanen tas fram i samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsalahem. Förslaget kommer att skickas ut på samråd inom kort, vilket ger berörda möjlighet att lämna synpunkter. Under våren 2025 sammanställs dessa synpunkter och förslaget justeras vid behov. Granskning av detaljplanen sker preliminärt under andra halvåret 2025.

