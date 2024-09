Ulrica Sjöswärd. Bild: Vectura

Ulrica Sjöswärd ny förvaltningschef på Vectura Fastigheter

Bolag Ulrica Sjöswärd har rekryterats till Vectura Fastigheter och rollen som Vice President Asset Management. Därmed ansvarar hon för förvaltningen av hela beståndet inom både Vectura och Steptura. Ulrica Sjöswärd tar också plats i ledningsgruppen.

Under år 2024 färdigställer Vectura flera av sina fastigheter med några av Sveriges mest innovativa internationella bolag som hyresgäster. Nu stärks organisationen genom rekryteringen av Ulrica Sjöswärd, som axlar ansvaret för förvaltningen av Goco Health Innovation i Mölndal, Näst Innovation Destination Torslanda som samägs via Steptura med Balder och Next Step Group och Vecturas egna fastigheter som exempelvis Forskaren i Stockholm, The Loop i Lund, samt Permobils nya huvudkontor i Sundsvall.

– Med Ulrica på plats får vi ett helhetsperspektiv på vår förvaltning, vilket är avgörande för att vi ska kunna behålla och attrahera hyresgäster till våra kunskaps-och forskningsintensiva kluster. Ulrica har utöver stor kompetens och erfarenhet, helt rätt personliga ledaregenskaper för rollen. Jag är glad att kunna välkomna henne till oss, säger Joel Ambré, vd på Vectura Fastigheter.

– Vectura har genom innovativ stadsutveckling bidragit till att stärka Sveriges konkurrenskraft och tillväxtresan fortsätter. Jag ser fram emot att förvalta och utveckla alla våra mötesplatser inom forskning, utveckling och innovation runt om i landet, säger Ulrica Sjöswärd, VP Asset Management på Vectura Fastigheter.



Ulrica Sjöswärd har 25 års erfarenhet av ledande positioner i fastighetsbranschen och kommer närmast från Castellum, där hon var chef för produkt och kunderbjudande.

