Staketgatan i Gävle. Bild: Diös

Två nya Diös-hyresgäster

Uthyrning Ett escape room och ett satsande familjeföretag tar plats i Gävle och Sundsvall.

Fastighetsägaren Diös och Fox in a Box omvandlar en cirka 700 kvadratmeter stor lokal på Staketgatan i Gävle till stans första escape room – ett koncept som går ut på att ta sig igenom olika rum genom att lösa en variation av gåtor och utmaningar. Utvecklingen av lokalen har inletts och invigningen beräknas äga rum i september.



Bakom nystartade Fox in a Box står entreprenörsparet Jonas Johannesson och Terese Nykvist. Med övertygelsen att escape rooms är lika mycket ett hantverk som en aktivitet har de i utvecklingen av lokalen på Staketgatan tagit hjälp av hantverkare som byggt liknande koncept över hela världen. Genom att etablera verksamheten i en markplanslokal vill Jonas och Terese skapa en tillgänglig upplevelse för alla. Utöver escape rooms har paret även med i planerna att inreda konferensrum, rum för bräd-/sällskapsspel samt en enklare caféverksamhet.

– När det gäller valet av lokal och läge letade vi efter en central och rymlig lokal som både passar för oss att starta vår verksamhet i, men också för att så småningom kunna växa och utvecklas i. Att det var stora, öppna ytor gjorde det enklare för oss att kunna visualisera och skissa fram ritningar för att bygga våra rum precis som vi vill ha dem. Det finns ingen liknande typ av verksamhet i Gävle sedan tidigare så vi tror och hoppas att det kommer finnas ett stort intresse att besöka oss. Vi har tagit hjälp av dom bästa i branschen för att besökarna verkligen ska få den där "wow-känslan" när de kliver in i våra rum, säger Jonas Johannesson och Terese Nykvist.

– Det är med stor glädje vi välkomnar Fox in a Box till oss på Staketgatan. Jonas och Terese har en riktigt häftig vision för lokalen som erbjuder helt rätt förutsättningar för den här typen av koncept. Det känns fint att förgylla stadskärnan med ett inslag som vi vet lockar en bred målgrupp. Nu ser vi mycket fram emot att lämna över nyckeln i början på september, säger Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös Gävle.



På det så står det nu klart att klädkedjan Fanny återetablerar sig i Stenstan i Sundsvall. Butiken blir belägen i en eftertraktad markplanslokal på Storgatan och utformas efter varumärkets klassiska koncept – med en cityanpassad touch. Diös har inlett utvecklingen av lokalen inför invigningen som beräknas äga rum i slutet av september.



Fanny är ett familjeägt företag med sju – snart åtta – butiker i Norrland samt en webbshop som erbjuder ett brett sortiment inom mode för dam. För snart femtio år sedan öppnade den första Fannybutiken i Stenstan och lagom till jubileet kommer kedjan tillbaka till stadskärnan. Den nya butiken, som blir belägen på Storgatan 38 mellan H&M och Kicks, är cirka 170 kvadratmeter stor med ett sortiment som optimeras utifrån både kundgruppen, handelsmönster och stans övriga utbud.

– Det här är den fjärde butiksöppningen vi offentliggör inom loppet av knappt ett år, och definitivt inte den sista. Fannys återetablering är ett fint kvitto på trenden som vi sett vuxit sig stark – att allt fler väljer att satsa i stadskärnan. Det känns riktigt bra att välkomna Fanny till detta fantastiska läge med entré och stora skyltfönster mot gågatan. Vi hälsar Claes Warpe och hans team varmt välkomna till Storgatan och till oss, säger Susanna Johansson, kommersiell uthyrare, Diös Sundsvall.

– Timingen är helt rätt – positiva vindar blåser i Stenstan och vi vill självklart finnas i ett av de mest eftertraktade butikslägena. Med den här etableringen stärker vi vår position i Sundsvall och ökar vår tillgänglighet gentemot våra kunder. Sortimentet kommer att skilja sig något ifrån våra andra butiker, som alltid tidlösa och smakfulla plagg – men även plagg med lite tuffare stil, säger Claes Warpe, vd och ägare, Fanny.

Diös och Fanny har tecknat ett grönt hyresavtal, vilket innebär att parterna tillsammans planerar ytorna med målet att minska miljöpåverkan och energianvändning.

