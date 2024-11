Castellums fastighet Rotterdam 1 får TV4 som ny hyresgäst. Bild: Castellum

TV4 kapar med Vasakronan – signar miljardkontrakt med Castellum

Uthyrning TV4 kommer lämna Tegeluddsvägen 3-5, och därmed Vasakronan. Istället flyttar man till hamnkvarteren och tar över huvudkontoret.

Det är Castellum som har tecknat ett 15-årigt hyreskontrakt med TV4 om cirka 15 000 kvadratmeter i Stockholms Hamnkvarter. Fastigheten Rotterdam 1 ska anpassas för att möta höga ambitioner inom digital sändningsteknik och vara en öppen och pulserande mötesplats för modern tv-produktion, dess medarbetare och gäster.

– Detta är en fantastisk möjlighet både för oss och TV4 att skapa ett mediahus i absolut framkant, både tekniskt och interiört. TV-huset kommer också att bidra med en puls som gagnar hela detta expansiva område, som inom de närmsta åren kommer att se en hög utvecklingstakt, säger Joacim Sjöberg, vd, Castellum AB.



TV4 lämnar därmed Vasakronans fastighet Bremen 1 vid Gärdet i Stockholm. Castellums fastighet planeras vara färdigställd och klar för inflytt hösten 2026. Rotterdam 1, som har en totala yta på 21 000 kvadratmeter, kommer i och med detta att vara i stort sett fullt uthyrd. Övriga hyresgäster i fastigheten är Kanal 75, The Faculty, Head, Eatery och NEP Sweden AB, där den sistnämnda kommer att flytta under första halvåret 2025. Castellum har sitt eget region- och huvudkontor i fastigheten men flyttar under nästa år till nya lokaler.

– Vi är otroligt glada att TV4 får ett nytt huvudkontor. Vi befinner oss på en resa för att möta en mer digital framtid. I de nya lokalerna ska vi skapa framtidens TV4 för våra tittare och användare med modern teknik och inspirerande arbetsmiljö, där vi kan fortsätta bygga en stark företagskultur som främjar samarbete och kreativitet, säger Mathias Berg, vd, TV4.



Stockholms Hamnkvarter är en del av Norra Djurgårdsstaden, ett av Europas största stadsutvecklingsområden. Stockholms Hamnkvarter ska bli en levande stadsdel med plats för 5 000 boende och 20 000 arbetsplatser.



Affären i korthet

Fastighet: Rotterdam 1

Hyresgäst: TV4

Yta: Cirka 15 000 kvadratmeter

Avtalslängd: 15 år

Investeringsvolym: 300 miljoner kronor

Totalt hyresvärde: 1 miljard kronor

