Alecta Fastigheters Ullevi Park. Bild: Alecta Fastigheter/Ander/Sanner

Tunga uthyrningar i Ullevi Park

Uthyrning Ullevi Park, som ägs av Alecta Fastigheter, kommer under det närmsta året fyllas med flera nya hyresgäster. Nyligen flyttade Adecco och Ecit in och under 2025 får de sällskap av Ticketmaster samt Domstolsverket.

– Vi har satsat på en ordentlig upprustning av fastigheten, allt från energieffektiviseringar och laddstolpar till inredningskoncept i kontorslokalerna samt utbyggnad av en konferens- och restaurangdel. Satsningarna har tagits emot väl, vilket inte minst de här fina hyresavtalen vittnar om, säger Maria Hamrén som ansvarat för nyuthyrningarna.



Tidigare i år blev det klart att Carotte tecknat avtal med Alecta Fastigheter om drift av restaurangen Leir på bottenvåningen samt konferens och mötesverksamheten i huset som ligger en trappa upp – något Fastighetssverige skrivit om tidigare. Verksamheten är sedan september i full drift.



Alecta Fastigheter tog över fastigheten 2022. WSP var vid den tidpunkten en stor hyresgäst, som valde att flytta och nu alltså ersätts med flera nya aktörer. Fastigheten är nästintill fullt uthyrd.

Relaterade artiklar

Ämnen