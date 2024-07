Bild: Istock

Trianon köper i Ystad och Skurup

Transaktioner Trianon säljer samtliga aktier i Stjernplan samt tecknar avtal med Stjernplan Förvaltning AB om förvärv av 500 lägenheter i Ystad och Skurup. Överenskommet fastighetsvärde efter avdrag för latent skatt uppgår till 610 miljoner kronor.

Som pressmeddelats i april 2023 har Trianon åtagit sig att dela ut samtliga aktier i Stjernplan till Trianons aktieägare under förutsättning att bolagets aktie börsnoteras. Eftersom börsnotering inte ägt rum, säljer idag Trianon samtliga aktier till en av de nuvarande aktieägarna i Stjernplan. Köpeskillingen uppgår till 43,5 miljoner kronor.



Avtal har tecknats om förvärv av bostadsfastigheter med 500 lägenheter omfattande cirka 40 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta för 610 miljoner kronor, vilket motsvarar 15 250 kronor per kvadratmeter. Cirka tio procent av lägenheterna är nyproducerade. Hyresvärdet uppgår till cirka 50 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske under juli månad och i samband med detta kommer samtliga Trianons fordringar på Stjernplan att regleras. Således har transaktionerna en begränsad likviditetseffekt för Trianon. Förvärvet sker i bolagsform.

Ämnen