Fältöversten vid Karlaplan i Stockholm. Bild: Fältöversten

Tre nya butiker till Fältöversten

Uthyrning Tre nya butiker öppnar i AMF Fastigheters Fältöversten på Östermalm i Stockholm.

Fältöversten har i 50 år erbjudit det mesta man kan tänkas behöva och samlar idag ett brett utbud av butiker, restauranger, caféer och service. Under hösten och vintern får handels- och mötesplatsen tillskott av tre nya butiker – Bönor och Blad, Edblad och Fältöverstens Florist.



Bönor och Blad, som öppnade på Fältöversten i oktober, är en familjedriven specialbutik för te, kaffe, högkvalitativ choklad och andra godsaker. Bönor och Blad grundades 1975, då under namnet Tehuset, och finns idag i Stockholm, Malmö, Uppsala och Valbo.

– Vi har letat länge efter en lämplig destination på Östermalm. När en lokal i Fältöversten blev tillgänglig kändes det rätt, och vi har sällan blivit så väl mottagna av kunder och kollegor som vi blivit här. Vi ser fram emot att förse Östermalmsborna med gott te och kaffe i många år framöver, säger Helena Falck, ägare.



Edblad erbjuder smycken till dam, herr och barn med en stilren, svensk design. Genom de egendesignade smyckena vill Edblad ge sina kunder det lilla extra för att förhöja sin look och få dem att skina. Edblad öppnar i Fältöversten den 8 februari.



Hos Fältöverstens Florist kommer man från mitten av februari kunna hitta allt från vackra vardagsblommor till färgsprakande festarrangemang. Man kommer också kunna förgylla sin bukett med god choklad, ett vackert doftljus eller inredning till hemmet.

– Här i Fältöversten finns det mesta man behöver både till vardag och fest, gärna med en extra guldkant. Vi är så glada att kunna välkomna tre aktörer som stärker utbudet ytterligare och som alla passar otroligt bra in i butiksmixen vi har här, säger Tobias Edblad, centrumchef för Fältöversten.

Ämnen