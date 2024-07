Christian Fredrixon. Bild: Vasakronan

Tio procent ner på Cibus förvaltningsresultat

Bolag Fastighetsbolaget Cibus redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 30,4 miljoner euro (29,6), en ökning med 2,7 procent mot föregående år.

– Lågpris- eller prisvärde är fortsatt viktigt för konsumenten även om det finns indikatorer på att kunderna är mindre priskänsliga nu än tidigare. Det visar sig bland annat genom att antalet butiker som en genomsnittlig svensk regelbundet besöker minskar, det vill säga en kund faller tillbaka i gamla mönster och tar inte den där extra svängen till andra butiker för att hitta absolut bästa pris, skriver bolagets vd Christian Fredrixon.



Driftnettot uppgick till 30,5 miljoner euro (28,1), en ökning med 8,5 procent mot föregående år.

– I Norden kännetecknas transaktionsmarknaden för kommersiella fastigheter just nu av mycket låg historisk volym och för aktiva investerare skapar detta affärsmöjligheter och jag ser framför mig att transaktionsvolymerna kommer successivt att öka.



Förvaltningsresultatet uppgick till 10,3 miljoner euro (11,5), en minskning med 10,4 procent mot föregående år.



Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0,2 miljoner euro (0,0). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -8,3 miljoner euro (-8,3). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -0,3 miljoner euro (2,5).



Resultatet före skatt var 1,8 miljoner euro (5,8).



Resultatet efter skatt blev 2,2 miljoner euro (4,0), en minskning med 45,0 procent mot föregående år.



Resultat per aktie uppgick till 0,03 euro (0,06), vilket innebär en minskning med 50,0 procent mot föregående år.



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 11,8 euro (13,0).



– Vi känner medvind och stöd från våra hyresgäster och finansiärer. Medarbetarna och jag ser fram emot fortsättningen på 2024 där vi skall fortsätta att skapa stabil och ökande kassaflödesmässig intjäning per aktie, avslutar vd:n.

Ämnen