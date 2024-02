Bild: Istock

Thomas Evertsson tar plats i Svenska Handelsfastigheters styrelse

Bolag Svenska Handelsfastigheter har vid en extra bolagsstämma utsett Thomas Evertsson till styrelseledamot. Evertsson tar plats i styrelsen efter Johan Röhss som är en av medgrundarna och som har valt att lämna bolaget efter åtta år som styrelseledamot. Denna förändring markerar en ny era för bolaget, med en förstärkt ledning redo att navigera framtidens utmaningar och möjligheter, menar Svenska Handelsfastigheter.

Thomas Evertssons har nyligen avgått från rollen som vd för Willys efter drygt 15 år och har tidigare även varit vd för Coop Sverige. Under sina år som vd för Willys i det närmaste fördubblades antalet butiker samtidigt som omsättningen ökade kraftigt. Thomas Evertsson sitter även i styrelsen för bland andra lågpriskedjan Jula samt dagligvarukedjan Citygross.

– När vi välkomnar Thomas Evertsson till styrelsen, välkomnar vi en ny dimension av insikt, erfarenhet och innovation till vårt team, säger Arja Taaveniku, ordförande i styrelsen. Thomas exceptionella karriär och bidrag till detaljhandeln gör honom till en stor tillgång för vår framtid. Vi vill även sända ett stort tack till Johan Röhss som har varit en ovärderlig tillgång under bolagets första år.



Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 550 000 kronor per år, samt att arvode till övriga ledamöter, som inte är anställda av bolaget, ska utgå med 250 000 kronor per ledamot och år.



Beslutades att arvode till styrelseledamöter som ingår i bolagets revisionsutskott, och som inte är anställda av bolaget, ska utgå med 15 000 kronor per år och medlem. Stämman beslutade också att tilläggsarvode till ordförande samt till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget ska utgå med 5 000 kronor per person och år för det fall bolagets ESG Risk Rating från Morningstar Sustainalytics under 2023 är low risk.

Ämnen