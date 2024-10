Sågverket 12 köps nu av Telge Bostäder från JM. Bild: Erik Elowsson

Telge Bostäders fastighetsaffär med JM klar

Ekonomi/Finansiering Södertälje kommunfullmäktige ger Telge Bostäder sitt stöd för förvärvet av fastigheten Sågverket 12 i Östertälje/Igelsta från bostadsutvecklingsbolaget JM AB. Beslutet om affären fattades på kommunfullmäktiges möte på måndagskvällen 7 oktober.

– Sågverket 12 passar in i Telge Bostäders portfölj. Det är en nybyggd fastighet med attraktiva bostäder i en del av Södertälje där vi har ett begränsat utbud idag, säger Krister Mellström, vd på Telge Bostäder.



Sågverket 12, som omfattar 96 hyresrätter, ligger på premiumläge i Igelsta strand i Östertälje vid Södertälje kanalen med nära till kommunikationsförbindelser vid Östertälje station och grön- och fritidsområden som Korpuddsparken och Östertälje IP.



Telge Bostäder och JM har kommit överens om en köpeskilling på 209 miljoner kronor. Fastigheten har idag full beläggning och Telge Bostäder tar över befintliga hyreskontrakt med ett beräknat hyresvärde på 14 miljoner kronor per år.



– Genom köpet stärker vi vårt erbjudande mot södertäljeborna, och vi gör det utan att behöva gå in i omfattande utvecklingsprojekt, säger Krister Mellström.

