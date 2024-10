Forskaren, Vectura. Bild: Vectura

Takeda etablerar sig i Vecturas Forskaren

Uthyrning Vectura Fastigheter har tecknat kontrakt med det globala läkemedelsföretaget Takeda i fastigheten Forskaren i Hagastaden. Takeda blir, enligt fastighetsbolaget, en viktig pusselbit i life science-klustret i Hagastaden.

Under sommaren 2025 flyttar Takeda in med ett hundratal medarbetare på cirka 830 kvadratmeter på plan två i Forskaren. Takeda, med ursprung i Japan, är ett globalt läkemedelsbolag med drygt 50 000 anställda.



– Takeda är exakt en sådan hyresgäst vi önskar. De kommer att bidra till att främja idéutbyte och innovation inom bland annat neurovetenskap, vilket stärker vårt kluster ytterligare. I Forskaren får de en miljö som stimulerar den interna kulturen och attraherar talanger från hela Sverige och världen, säger Micael Averborg, chef för business development på Vectura.



Forskaren invigdes i maj 2024 och här sitter sedan tidigare bland annat AstraZeneca, Elekta och AbbVie.



– Vi är här för att lära, förstå och arbeta sida vid sida med alla de som har patientens bästa för ögonen. En mötesplats där innovation och samverkan står i fokus är därför helt rätt i vår fortsatta utveckling som bolag. Området har en speciell atmosfär med så mycket erfarenhet och kompetens samlad i en spännande mix. Vi ser mycket fram emot att bli en del av detta fantastiska ekosystem, säger Per Rydingsvärd, tillförordnad General Manager på Takeda Sweden.

