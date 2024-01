SBC:s Markus Pålsson. Bild: Sveriges Bostadsrättscentrum

Sveriges Bostadsrättscentrum spår året för landets BRF:er

Ekonomi/Finansiering Det senaste året har skakat om många bostadsrättsföreningar, som bland annat fått en stor utmaning ekonomiskt. Hur kommer 2024 se ut för landets bostadsrättsföreningar, vilka trender kommer och vilka lagar är viktiga att ha koll på? Det går Sveriges Bostadsrättscentrum igenom i sin nya rapport.

2023 var ett utmanande år för många bostadsrättsföreningar. Räntorna har stigit och inflationen har gått upp, vilket för många resulterat i avgiftshöjningar. Att skjuta fram projekt har i vissa fall blivit ett måste. I slutet av 2023 föll inflationen, men för flera bostadsrättsföreningar väntar fortfarande avgiftshöjningar under 2024.



– 2023 har varit ett speciellt år på många sätt och de ekonomiska förändringarna har slagit hårt mot många föreningar. Vi ser positivt på kommande år men det ekonomiska läget innebär fortfarande att det är stora utmaningar för bostadsrättsföreningarna eftersom räntehöjningarnas påverkan inte slagit fullt ut för alla. Ökade driftkostnader – framför allt för energi – samt att vi sett en tendens att skjuta på underhåll är även det utmaningar som föreningarna kommer behöva stå inför. Många kommer höja avgifterna och det är viktigt att ta höjd för ökade omkostnader, säger Markus Pålsson, Chef för Verksamhetsinnovation och utveckling, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.



Med nytt år kommer också nya lagar. En lagförändring att ha koll på för nyproducerade och nybildade bostadsrättsföreningar är att det blir krav på underhållsplan. Det innebär att föreningen måste ta fram en långsiktig plan för de kommande 50 åren som ska omfatta alla delar av fastigheten som föreningen ansvarar för. En annan förändring är möjligheten att ha digitala stämmor, helt utan fysisk närvaro. Dessa lagar trädde i kraft 1 januari.



– Oavsett om det är lagstadgat eller inte för bostadsrättsföreningen att ta fram en underhållsplan, är det något som alla bör ha. Med en plan synliggörs det vad slitaget faktiskt kostar över tid och det möjliggör för föreningar att sätta en genomtänkt avgift för medlemmarna. Dessutom blir det färre oförutsägbara kostnader, vilket underlättar för alla i föreningen, avslutar Markus Pålsson.



Här listar han några saker som landets bostadsrättsföreningar behöver hålla koll på inför 2024:



Avgifter och räntor

Likt föregående år kommer räntor och avgifter stå högt på agendan. Dels handlar det om att förhandla lån med banken, dels att göra en uträkning för hur avgiften ska sättas. Här är det viktigt att räkna in underhållet för framtida kostnader.



AI

Ett omtalat ämne inte bara för bostadsrättsföreningar. AI kan bland annat optimera energianvändningen i BRF:en, vilket sänker värmekostnader och ger ett jämnare inomhusklimat. Att använda AI för smarta lösningar och kostnadssänkningar kommer vi se ännu mer av 2024.



Ombildning

I takt med att det ekonomiska läget har förändrats har bostadsrättsföreningar behövt se över hur de både kan spara och tjäna pengar. Ett sätt är att omvandla tomma lokaler till exempelvis lägenheter eller kontor för att få in mer pengar till föreningen. SBC möts av fler frågor kring just detta och spår att det kommer bli en ännu större trend 2024.

