Corems vd Rutger Arnhult är nöjd med att kontorsprojektet 28&7 snart är fullt uthyrt. Bild: Corem

Svensk hyresgäst till Manhattan-projektet

Uthyrning Corem har tecknat ytterligare ett hyreskontrakt avseende totalt 807 kvadratmeter i projektfastigheten 28&7 i New York. Hyresgäst är svenska musikbolaget Epidemic Sound som kommer att flytta in under det andra kvartalet 2025. Hyrestiden är fem år.

28&7, en modern kontorsbyggnad om totalt tolv våningar belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea på Manhattan, är Corems näst största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). Byggnaden är certifierad enligt LEED Gold och erbjuder såväl service i bottenvåningen som kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system. Fasaden består av treglasfönster och element i svartglaserad terrakotta.

– Vi är väldigt glada över att välkomna Epidemic Sound till vår snart fullt uthyrda premiumfastighet 28&7 i New York, de kommer bidra till hyresgästmixen på ett utomordentligt sätt. Vår uthyrning går bra i USA och uthyrningstakten bekräftar den fortsatt starka efterfrågan på nya kontorsbyggnader i premiumsegmentet, säger Rutger Arnhult, Corems vd.

