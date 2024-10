Erik Hävermark, vd på Sveafastigheter. Bild: Martin Brusewitz

Sveafastigheters aktieägare ska inte räkna med utdelning

Bolag Fastighetsbolaget Sveafastigheter ska noteras på First North på fredag 18 oktober, efter en utförsäljning från SBB som säljer 44 procent av aktierna. Men utdelningen kan komma att dröja.

Vd för Sveafastigheter, Erik Hävermark, säger i en intervju med Bloomberg News att bolaget ska växa organiskt och inte genom förvärv. Bolaget har inte några planer på att lämna utdelning den närmaste tiden.

– Vi tror att vi kan skapa bästa aktieägarvärde genom återinvestering av vinsterna i våra befintliga tillgångar och i vår utvecklingsportfölj, säger han.



Sveafastigheter är inriktat på bostadsfastigheter med 14 500 lägenheter under förvaltning och ytterligare 7 900 lägenheter i projektutveckling eller byggnation. Bolaget siktar på att byggstarta 800 lägenheter per på.



Teckningskursen hamnar i intervallet 39,50 till 45,50 kronor per aktie, vilket värderar bolaget till mellan 7,9 till 9,1 miljarder kronor.



Sveafastigheters jämförelsebolag är börsbolag som Heba, John Mattson och Wallenstam.

Ämnen