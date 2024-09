Erik Hävermark, vd för Sveafastigheter. Bild: Sveafastigheter

Sveafastigheter mot börsnotering

Bolag SBB:s dotterbolag Sveafastigheter avser att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market. Inom 18 månader vill man ta klivet upp till huvudlistan.

Sveafastigheter, ett av Sveriges största renodlade bostadsbolag med fokus på att äga, aktivt förvalta och bygga bostäder i tillväxtregioner i Sverige, offentliggör sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Efter noteringen kommer Sveafastigheter bli Sveriges största noterade bostadsbolag med cirka 14 500 lägenheter under förvaltning och cirka 7 900 lägenheter i projektutveckling eller pågående byggnation. Baserat på intjäningsförmågan per den 30 juni 2024, genererar Sveafastigheter hyresintäkter om cirka 1,5 miljarder kronor med ett driftnetto om cirka en miljard kronor.



Sveafastigheter är sedan separering från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ett renodlat bostadsbolag med ett operationellt fokus och en egen förvaltnings- och utvecklingsorganisation, vilket anses skapa förutsättningarna för organisk tillväxt. Detta avses uppnås dels genom en ökad överskottsgrad i befintligt bestånd genom en värdeskapande förvaltning, dels genom nybyggnation drivet av ett strukturellt bostadsbehov. Som en del av separeringen har Bolaget också tillsatt en ny styrelse och ledning med fokus på att skapa ett tydligt strategiskt fokus och transparent kapitalstruktur, bland annat genom ett helägt fastighetsbestånd, låg belåning med finansiering från framför allt nordiska banker och genom att ha en aktieklass.



Styrelsen och ledningen för Sveafastigheter, tillsammans med sin ägare SBB, anser att noteringen skapar förbättrade operationella och finansiella förutsättningar, samt ger ökat handlingsutrymme genom en förtydligad och stärkt profil hos hyresgäster, kommuner, investerare och finansiella institutioner.



I samband med den tänkta noteringen kommer det att genomföras en ägarspridning, där befintliga aktier i Bolaget som för närvarande ägs av SBB erbjuds till allmänheten i Sverige samt till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt. Aktieägare i SBB kommer att ha förtur till att förvärva aktier i erbjudandet. Bolaget har även som målsättning att byta noteringsplats till Nasdaq Stockholms huvudlista inom 18 månader.



Nasdaq Stockholm har bedömt att Sveafastigheter uppfyller gällande noteringskrav och kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på First North Premier under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland spridningskravet. Beroende på marknadsförhållanden förväntas erbjudandet och noteringen att genomföras under det fjärde kvartalet 2024.

– Med vår affärsmodell som har fokus på operationell effektivitet och ett fastighetsbestånd i tillväxtregioner i Sverige tillsammans med en omfattande utvecklingsportfölj är Sveafastigheter välpositionerat för god lönsamhet och organisk tillväxt. Sveafastigheter är ett bostadsbolag som aktivt förvaltar och utvecklar attraktiva hyresrätter för att möta den strukturellt växande efterfrågan på bostäder, med hyresgästers trivsel, hållbarhet och vår lönsamhet i fokus. Jag ser fram emot nästa steg i Sveafastigheters utveckling som ett noterat bolag och vår fortsatta strävan att vara Sveriges bästa bostadsbolag, säger Erik Hävermark, vd på Sveafastigheter.

– Sveafastigheter har skapat ett strategiskt beläget fastighetsbestånd av hyresbostäder i kombination med en attraktiv utvecklingsportfölj som erbjuder stor potential. Bolaget leds av en mycket kompetent ledning och drivs operationellt av en erfaren och effektiv förvaltnings- och utvecklingsorganisation. Notering av bolaget ger tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden, vilket utgör ett viktigt steg i Sveafastigheters fortsatta utveckling och tillväxt, säger Peter Wågström, styrelseordförande för Sveafastigheter.

– Detta är en viktig milstolpe som skapar Sveriges största renodlade och noterade bostadsbolag. Storleken skapar förutsättningar för effektiv och lönsam bostadsförvaltning. Ett fokus på enbart bostäder ger fördelar, såsom att skapa hög kompetens inom kärnområden. Sveafastigheter har en mycket god kompetens inom projektutveckling som genererar såväl vinster som priser för god och hållbar stadsutveckling. Vår bild är att Sveafastigheter är och kommer att vara ett förstahandsval bland kommuner. Över långa tidsserier har bostäder dessutom genererat god riskjusterad avkastning, i en jämförelse med andra tillgångsslag, vilket borde attrahera investerare, säger Leiv Synnes, vd på SBB.



Sveafastigheter äger, förvaltar och bygger attraktiva hyresrätter i tillväxtregioner i Sverige med ett totalt fastighetsvärde inklusive projekt om cirka 27,5 miljarder kronor. Sveafastigheter förvaltar cirka 14 500 lägenheter i tillväxtregioner, varav cirka 94 procent är belägna i Sveriges tre största storstadsregioner och universitets- och högskolestäder. Sveafastigheter fokuserar enbart på hyresreglerade bostäder, vilket innebär en stabil och icke-cyklisk marknad med låg vakansrisk.



Sveafastigheter Bostad grundades 2014 och förvärvades av SBB år 2020. Året därpå, 2021, bildade SBB och Kåpan Pensioner ett samägt bolag och investerade i bolaget Hemvist. Samma år förvärvade SBB även en majoritet av aktierna i bostadsbolaget Unobo från Riksbyggen. Sveafastigheter bildades 2024 som ett självständigt bolag med enbart helägda fastigheter när bostadstillgångarna och de tillhörande delarna av organisationen avskildes från SBB, samtidigt som de samägda bolagen löstes upp. Etableringen av Sveafastigheter som ett självständigt bolag skapar förutsättningar för en mer effektiv förvaltning och lönsam organisk tillväxt.



Med ett starkt fokus på hållbarhet och lokal närvaro har Sveafastigheter vunnit flera priser för sina hållbara bostäder och nöjda hyresgäster. Bolaget strävar efter att skapa attraktiva hyresrätter genom egen aktiv förvaltning och en effektiv renoveringsprocess för att maximera lönsamhet och skapa ökad nöjdhet hos hyresgästerna. Sveafastigheter bedriver nybyggnation främst i Stockholm-Mälardalsregionen, med en historik av långsiktig lönsamhet och pålitlighet i samarbete med kommuner.



DNB och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Danske Bank, Nordea och Swedbank är Joint Bookrunners.



Legala rådgivare till bolaget avseende svensk rätt är Advokatfirman Vinge KB och avseende amerikansk rätt Milbank LLP. Legala rådgivare till Joint Bookrunners är White & Case Advokataktiebolag avseende svensk rätt och White & Case LLP avseende amerikansk rätt.



Avanza och Nordnet agerar Retail Distributors i samband med Erbjudandet.

