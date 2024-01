På bilden från vänster Christian Gottfries, Sara Lindell, Gustav Weidenstolpe, Christoffer Edvardsson, Henrik Timén. Bild: Catharina Fyrberg AB

Svalner etablerar kontor i Göteborg

Bolag Den oberoende skattebyrån Svalner Skatt & Transaktion öppnade den 2 januari 2024 kontor i Göteborg. Kontoret bemannas av fem erfarna skattejurister med bred erfarenhet från olika sektorer.

Kontoret i Göteborg blir Svalners andra efter bolagets grundande i Stockholm 2005. Satsningen möjliggörs av nyrekryteringen av Henrik Timén, Christian Gottfries och Gustav Weidenstolpe som senast arbetat med koncernskatt inom fordonsindustrin. De har dessförinnan bred erfarenhet som skatterådgivare från olika revisionsbyråer.



De ansluter till inkomstskattespecialisten Sara Lindell och momsspecialisten Christoffer Edvardsson på det nya kontoret. Tillsammans har de en omfattande erfarenhet av skatterådgivning inom bland annat industri, fastighet, finans, vård och entreprenörsledda bolag.



– Den här satsningen innebär inte bara en ny geografisk etablering utan ger oss också ökad kompetens inom industribolagens skattefrågor, vilket är ett prioriterat område för Svalner, säger Viktor Sandberg, Managing Partner på Svalner.



– Det händer mycket i den här regionen just nu och därför ligger denna satsning helt rätt i tiden. Vi ser fram emot att kunna tillgodose våra Göteborgsbaserade klienters behov ännu bättre framöver och att utöka satsningen under 2024, säger Fredrik Berndt, Partner på Svalner som arbetar med nyetableringen.



– Svalner är en välansedd aktör som vuxit kraftigt de senaste åren. Vi i teamet tackar för förtroendet att leda och driva Svalners satsning i Göteborg och ser fram emot att bli ännu fler under året, säger Henrik Timén, Managing Director, på Svalner i Göteborg.

