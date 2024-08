Fr v: Moses Eshetu, Egna Ben, och Orlando Villacrez, Storsala. Bild: Storsala

Storsalas och Egna Bens partnersamarbete ska introducera unga till fastighetsbranschen

Karriär Fastighetsbolaget Storsala och omsorgsverksamheten Egna Ben lanserar ett mentorskapsprogram, för att ge placerade ungdomar en inblick i fastighetsbranschen och möjligheter att kunna växa och utvecklas.

Förutsättningar i form av erfarenhet, kontaktnät och goda referenser kan vara avgörande för att få ett bra jobb – men för många unga vuxna är det en utmaning att få in en fot i arbetslivet. Fastighetsbolaget Storsala och omsorgsverksamheten Egna Ben lanserar därför ett mentorskapsprogram som är tänkt att underlätta ungas etablering.



Storsalas partnersamarbetet med Egna Ben innebär ett första steg för fastighetsbolaget att ta en aktiv roll och är ett långsiktigt engagemang som kommer att utvecklas med åren. Genom samarbetet strävar Storsala och Egna Ben efter att främja integration och självständighet hos ungdomar och unga vuxna och hjälpa dem in i arbetslivet.



– Egna Ben är en fantastisk organisation som skapar reell skillnad i samhället och vi kunde inte önska oss en bättre samarbetspartner. Vi tror att genom att erbjuda en väg in i fastighetsbranschen och samtidigt tillhandahålla det stöd och den expertis som behövs, kan vi göra en verklig skillnad i ungdomarnas liv. Vårt gemensamma mål är att skapa möjligheter för dessa individer att utvecklas, växa och nå sin fulla potential, säger Orlando Villacrez, grundare och vd, Storsala.



Egna Ben är en omsorgsverksamhet i Stockholm som hjälper barn, ungdomar och unga vuxna genom att bland annat erbjuda boende med stöd av familjehem under trygga förhållanden. Samarbetet med Storsala innebär ett nytt steg inom verksamheten då Egna Ben även kommer att kunna hjälpa ungdomarna att utvecklas och inspireras kring framtida karriärs- och jobbmöjligheter genom mentorskapsprogrammet.



– Storsala är en perfekt samarbetspartner, då vi delar samma värdegrund kring medmänsklighet och människors lika värde. Samarbetet har möjliggjorts mycket tack vare att Martin D’Amore, en av Storsalas grundare, också har lång erfarenhet av att hjälpa utsatta ungdomar. Eftersom Martin under långa perioder haft placerade ungdomar hemma hos sig, vet han hur viktigt det är för dem att få den där första knuffen in i arbetslivet. Tillsammans kan vi stötta ungdomar in i arbetslivet med stöd av trygga vuxna, säger Moses Eshetu, vd, Egna Ben.

Ämnen