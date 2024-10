Stora Kontorsdagen STHLM: Nuläge och framtidsutsikter på finansieringsfronten

Stefan Dahlbo, Joacim Sjöberg, Anneli Jansson, Theodor Jarnhammar och Sven-Olof Johansson diskuterar nuläge och framtidsutsikter på finansieringssidan och effekterna av USA-valet på Stora Kontorsdagen den 13 november.

Stora Kontorsdagen Om knappt tre veckor, den 13 november, på Grand Hôtel är det dags för årets upplaga av Stora Kontorsdagen – branschens mötesplats med 100 procent fokus på kontor och marknaden för kontorsfastigheter. I ett högaktuellt och intressant panelsamtal med en rad tunga branschföreträdare får vi höra om finansieringsutsikterna.

Osäkerheten kring investeringar av kontorsfastigheter har ökat – särskilt sedan pandemin. Inte minst med tanke på att kraven från hyresgästerna ökar. Vilka objekt finns ute på marknaden och vad är värt att investera i under rådande omständigheter? Hur ska fastigheterna finansieras i tider av snabba räntesvängningar – och hur kommer valresultat i USA påverka världsekonomin?

Talarna är:

Joacim Sjöberg, vd, Castellum

Stefan Dahlbo, vd, Fabege

Anneli Jansson, vd, Humlegården Fastigheter

Theodor Jarnhammar, tf vd, Catella Corporate Finance

Sven-Olof Johansson, vd, Fastpartner



