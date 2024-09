Arvid Lindqvist, Christina Nyman och Sukhdeep Dhillon.

Stora Kontorsdagen STHLM: Branschens bästa analyser – ger dig full koll i osäkert läge

Stora Kontorsdagen Den 13 november på Grand Hôtel är det dags för årets upplaga av Stora Kontorsdagen – branschens mötesplats med 100 procent fokus på kontor och marknaden för kontorsfastigheter. I en trio analyser får vi full koll på det makroekonomiska läget, marknadsläget i de olika segmenten samt inte minst en internationell djupdykning och vad som väntar runt hörnet. Säkra din plats till kontorsmarknadens självklara mötesplats.

Den första av programpunkterna är Makroanalys – vad kan vi vänta oss nästa år?

Tuff och kännbar inflation, många och intensiva räntehöjningar och flera kriser efter varandra i orolig omvärld. Världsekonomin har inte visat sig från sin bästa sida den senaste tiden men efter Riksbankens uppnådda inflationsmål och senaste räntesänkning kan vi möjligen ana en ljusning? Men kan vi räkna med en stabilisering och "det nya normala" redan nästa år?

Talare är Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.



Nästa punkt är Analys – kontorsmarknaden i Sverige

Hur ser investeringsmarknaden för kontor ut? Vilka är trenderna? Vilka stora affärer kommer att kunna göras på en marknad som under en tid har stått rätt still, transaktionsmässigt, men som samtidigt är i förändring?

Här är det Arvid Lindqvist, analyschef på Catella som håller i föredraget.



Och så avslutas analyserna med den internationella utblicken Analys – den globala kontorsmarknaden

Investeringsmarknaden för kontor runt om i världen står inför stora utmaningar. Är värderingarna rimliga, när en allt större del av befolkningen väljer att förlägga mycket av arbetet hemifrån? Navigerar investerare rätt och hur står sig Norden jämfört med resten av världen? Svaren får ni här.

Talare är Sukhdeep Dhillon, global analyschef, Cushman & Wakefield

(Programpunkten hålls på engelska)



Stora Kontorsdagen STHLM är den självklara mötesplatsen för alla som i tjänsten kommer i kontakt med marknaden för kontorsfastigheter.

Här blir du uppdaterad på det allra senaste inom kontorsmarknadens alla aspekter samtidigt som du får gott om tid för att knyta nya, värdefulla kontakter.

Under dagen bjuds det på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



