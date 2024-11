Här är talarna till årets upplaga av Stora Kontorsdagen som går av stapeln nu på onsdag på Grand Hotel i Stockholm. Anmälan stänger i dag – säkra din plats nu.

Stora Kontorsdagen: I dag stänger anmälan – här är hela programmet och alla talare

Stora Kontorsdagen Nästa onsdag, den 13 november, är det dags för årets mötesplats med 100 procent fokus på kontor och kontorsfastigheter – Stora Kontorsdagen på Grand Hotel (Vinterträdgården). Säkra din plats nu – anmälan stänger i dag.

* Magnus Lindskog, senior ekonom, Handelsbanken

* Arvid Lindqvist, analyschef, Catella

* Sukhdeep Dhillon, prognoschef EMEA, Cushman & Wakefield

* Thomas Erséus, vd, AMF Fastigheter

* Lena Boberg, vd, Alecta Fastigheter

* Joacim Sjöberg, vd, Castellum

* Stefan Dahlbo, vd, Fabege

* Anneli Jansson, vd, Humlegården Fastigheter

* Theodor Jarnhammar, tf vd, Catella Corporate Finance

* Sven-Olof Johansson, vd, Fastpartner

* Jim Collin, vice vd, Annell Ljus och Form

* Mia Öhrn, kommunikations- och arbetsplatsstrateg, Tenant & Partner

* Sebastian God, försäljningschef, Rekomo

* Michaela Johnsson, arbetsplatsstrateg, NIRAS

* Emelie Mannheimer, vd, United Spaces

* Sven Ostner, arbetsplatsstrateg, WeOffice

* Eva Björklund, projektledare, Upplands Väsby kommun

* Vanna Gunnarsson, uppdragsansvarig arkitekt, Studio Stockholm

* Johan Lindskog, projektutvecklingschef, AMF Fastigheter

* Rickard Lundell, grundare, Rebel Light

* Ola Carlsson-Fredén, kreativ chef, Rebel Light

* Katarina Holmgren, affärsområdeschef Hospitality, Alecta Fastigheter

Där har du talarna till årets upplaga av Stora Kontorsdagen STHLM, den självklara mötesplatsen för alla som i tjänsten kommer i kontakt med marknaden för kontorsfastigheter.

Här blir du uppdaterad på det allra senaste inom kontorsmarknadens alla aspekter samtidigt som du får gott om tid för att knyta nya, värdefulla kontakter.



Säkra din plats här!

(Utnyttja vår grupprabatt, gå fyra betala för tre, ange "4 för 3" i rutan Kampanjkod). Anmälan stänger i dag, fredag den 8 november.



Under dagen bjuds det på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler och nya ansikten.

Efter själva seminariet bjuder vi in till ett trevligt branschmingel med lämplig dryck och tilltugg.



Se programmet här.



Moderator är omtyckta och professionella Anna Bellman.



Läs mer om henne och de övriga medverkande talarna här.



Stora Kontorsdagen STHLM arrangeras av Fastighetssverige, Lokalnytt och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.

Partnerföretag är: Annell, Citymark Analys, Niras, Värderingsdata, Joyweek, Octacell, Weoffice, Rebel Light, Rekomo och Dahl Agenturer. Läs mer om dem här.

Dessutom kommer Gåshaga Kafferosteri att servera fin-kaffe under hela dagen.



Mot slutet av dagen sker en spännande final-omröstning där deltagarna på Stora Kontorsdagen kommer att utse segraren i årets upplaga av Sveriges Snyggaste Kontor.



Se de tio finalistkontoren här.

