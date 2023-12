Coop öppnar hos Svenska Handelsfastigheter. Bild: Coop

Stora Coop öppnar i Barkarby

Bolag Svenska Handelsfastigheter har tecknat ett femtonårigt avtal med Coop Butiker & Stormarknader avseende lokaler vid södra infarten till Barkarby handelsområde. Stormarknaden väntas öppna i slutet av 2024.

Stora Coop får ett strategiskt bra läge vid den södra motorvägsinfarten till handelsområdet i en före detta Decathlon-butik. Svenska Handelsfastigheter förvärvade och tillträdde den aktuella fastigheten under hösten och avser att genomföra en hyresgästanpassning under våren 2024.



Området kring Barkarby Outlet har vuxit kraftigt under många år och är numera Sveriges näst största handelsområde sett till omsättning, enligt HUI. Järfälla kommun planerar att utveckla ytterligare nya stadsmiljöer på det före detta flygfältet i Barkarby respektive i Veddesta södra industriområde fram till 2035. Planerna inkluderar 14 000 nya bostäder, kontor, hotell, förskolor och en kollektivtrafiknod för Stockholm och Mälardalen med tunnelbana, pendeltåg, bussar och direktanslutna regionaltåg.



Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter kommenterar:

– Det här är ett drömläge för en stormarknad. Det finns redan i dag ett stort kundunderlag i området som kommer att växa ytterligare under många år framåt. Det känns riktigt bra att teckna det här avtalet och jag ser fram emot ett långvarigt och fruktbart samarbete med Coop.

Ämnen