Stockholmshem: 207 lägenheter tillbaka till bostadskön

Bolag Fusket med olovlig andrahandsuthyrning, överhyror och svarta hyreskontrakt är stort. Under 2023 ledde Stockholmshems arbete mot otillåten andrahandsuthyrning till att 207 lägenheter gick tillbaka till bostadsförmedlingens kö.

På Stockholmshem arbetar hyresjurister, utredare och störningsjour aktivt mot oriktiga hyresförhållanden för att komma åt de som hyr ut olovandes i andra hand. Ofta hyrs lägenheterna ut till ockerhyra, något som sedan oktober 2019 är ett brott.

– Det är både orättvist och olagligt att tjäna pengar på en lägenhet som man inte behöver. Många som hyr i andra hand är ofta i en utsatt situation och betalar stora summor till privatpersoner för att ha någonstans att bo, säger Linn Bernhardsson, chef för hyresjuridiska enheten på Stockholmshem.



Varje år får bolaget in närmare 500 tips från hyresgäster och medarbetare.

– Det senaste årets våldsbrott verkar ligga bakom att allt fler anmäler för att de känner sig otrygga. Det har blivit extra viktigt att veta vem du har som granne, och att rätt person också bor i lägenheten, menar Linn Bernhardsson.

– Vi ser också att olovlig andrahandsuthyrning ligger nära annan form av brottslighet, som exempelvis folkbokföringsbrott, säger Linn Bernhardsson.



Under 2023 ledde Stockholmshems arbete till att 207 lägenheter kunde frigöras och lämnas till de stockholmare som står i bostadskön. Under året gjorde bolaget också fyra polisanmälningar på grund av olovlig andrahandsuthyrning till för höga hyra.

– Polisanmälningarna kommer att bli ännu fler framöver, säger Linn Bernhardsson.

