Lunds nya sjukhusområde, illustration. Bild: Lunds kommun

Startskott för planering av ett nytt sjukhusområde

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadskontoret i Lund ska ta fram ett planprogram för ett nytt sjukhusområde på Smörlyckan. Det beslutade byggnadsnämnden under tisdagen. Planprogrammet kommer att ge en helhetsbild av området och vägleda i den mer detaljerade planeringen.

Planprogrammet tas fram i tät dialog med Region Skåne och Lunds universitet kommer också att involveras i arbetet. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för ett universitetssjukhus, med världsledande forskning och högspecialiserad vård, på Smörlyckan.



– Universitetssjukhuset är en samhällsviktigt och en av de viktigaste investeringarna i Lund på många år. Det är en del av Lunds identitet och bidrar till stadens utveckling med forsknings- och innovation. Det är avgörande för Lund och regionen att vi möjliggör för ett modernt och framtidssäkrat sjukhus, säger Björn Abelson, (S) ordförande i byggnadsnämnden.



Under planeringsprocessen är det mycket som ska utredas och analyseras. Bland annat kommer man titta på hur människor på bästa sätt ska kunna ta sig till och från området med olika trafikslag. Avlopp, dagvatten och skyfallsfrågor kommer också att utredas under planeringsprocessen.



– Vi planerar för människorna som ska jobba, besöka eller passera området. Vi vill skapa ett levande sjukhusområde med gröna, hälsofrämjande och läkande miljöer, säger Daniel Hansson, ansvarig för planeringsarbetet på Lunds kommun.



Några utredningar har redan gjorts. De visar bland annat att en ombyggnad av Getingevägen är nödvändig. Området norr om Kemicentrum behövs för att komplettera ytan på Smörlyckan. Även fastigheten där Victoriastadion är idag, ingår i planområdet. På grund av terrängförhållandena passar den fastigheten bra för teknikbyggnader med inlastning till sjukhusets kulvertsystem.



När ett första förslag till planprogram tagits fram, troligen under 2026, kommer Lundabor ha möjlighet att bidra med sin kunskap och sina åsikter om förslaget.



Innan något börjar byggas i området ska idrottsverksamheten i området ha fått sina ersättningsytor. Olika platser har utretts och dialog med berörda föreningar hålls kontinuerligt. Kultur och fritidsnämnden tar upp ärende om nya placeringar redan på torsdag den 19 september. Detaljplaner för nya idrottsytor kommer troligen påbörjas senare i höst.

