Michael Moschewitz, vd för Genova. Bild: Genova

Stärkt balansräkning fokus för Genova

Bolag Genova rapporterar ett stabilt första halvår 2024 med stark tillväxt i förvaltningsresultatet. Bolaget har under perioden lagt fokus på att stärka balansräkning och likviditet, bland annat genom en konvertibelemission samt återköp av hybridobligationer. Under perioden avyttrade man fastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor.

– Fastighetsmarknaden präglas fortsatt av utmaningar men vi ser också tecken på en vändning med ökad optimism och aktivitet. Förväntningarna om en sänkning av styrräntan under 2024 har stärkts, vilket ger förutsättningar för minskad press på fastighetsvärdena och lägre räntekostnader. Vårt arbete med att förbättra kapitalstruktur och likviditet fortsätter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten framåt, skriver Genovas vd, Michael Moschewitz, i kommentarerna till rapporten.



Under perioden januari–juni har hyresintäkterna uppgått till 262,1 miljoner kronor (254,5), en ökning med 3 procent. Driftsöverskottet uppgick till 191,1 miljoner kronor (186,4), en ökning med 3 procent. Förvaltningsresultatet hamnar på 56,6 miljoner kronor (24,1), en ökning med 135 procent, varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till 18,6 miljoner kronor (-15,2), motsvarande 0,41 kronor (-0,33) per aktie.



Periodens resultat uppgick till 59,6 miljoner kronor (-148,3), motsvarande 0,47 kronor (-3,68) per aktie. Ökningen hänför sig främst till förbättrade värdeförändringar på fastigheter. Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna minskade med 8 procent till 3 262,8 Mkr (3 521,8), motsvarande 71,53 kr (77,21) per aktie.



När det gäller siffrorna för andra kvartalet, april–juni, så uppgick hyresintäkterna till 129,0 miljoner kronor (125,5), en ökning med 3 procent. Driftsöverskottet uppgick till 97,0 miljoner kronor (95,5) och förvaltningsresultatet till 29,5 miljoner kronor (12,8), vilket är en ökning med 130 procent, varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till 12,9 miljoner kronor (–26,4 miljoner kronor), motsvarande 0,28 kronor (-0,58) per aktie.



Kvartalets resultat uppgick till 14,6 miljoner kronor (-106,6), motsvarande -0,04 kronor (-2,34) per aktie. Ökningen hänför sig främst till lägre negativa värdeförändringar på fastigheter.



– Genova står stabilt och utvecklingen visar att bolagets affärsidé med hållbart värdeskapande och långsiktighet fungerar. Nu ser vi fram emot ett aktivt andra halvår 2024, skriver Michael Moschewitz.

