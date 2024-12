Visionsbild: Byggnaden som är gulmarkerad visar var Mölndals stadsmuseum kommer att placeras i Forsåker. Bild: Forsåker

Stadsmuseet flyttar till nya stadsdelen

Uthyrning Nu står det klart att Mölndals stadsmuseum kommer att flytta till Forsåker. Museet blir en del av besöksmålet Papyr, där första etappen planeras att öppna under år 2027–2028. Beslutet togs i kommunstyrelsen den 4 december.

Det kommunala bolaget Mölndala Fastighets AB och Mölndals stad har nu signerat avtal om att stadsmuseet flyttar till Forsåker. Museet är i behov av bättre anpassade lokaler utifrån klimat och miljö för deras samlingar och utställningar, samt ökad tillgänglighet för besökare. I nybyggda lokaler i Forsåker blir detta möjligt, och hit kommer även stadens konstsamling att flytta.

– I Forsåker får museet nya förutsättningar att nå ännu fler Mölndalsbor på ett tillgängligt sätt. Vi ser fram emot att finnas i ett nytt sammanhang men fortfarande vara på en historiskt intressant plats, säger Karl Arvidsson, avdelningschef museum, konst och kultur i Mölndals stad.



Stadsmuseet kommer att öppna under år 2027–2028 i ett nybyggt hus med närhet till både kulturhistoriska Kvarnbyn och Forsåkerområdets bruksbyggnader. Här ska upplevelseplatsen Papyr växa fram som ett besöksmål där kultur, skapande och människor möts. Verksamheter kommer att få härliga lägen längs med forsen, omgivet av bostadskvarter och livfulla torgmiljöer. Strax intill ligger även knutpunkten Mölndals bro där pendeltåget bara tar åtta minuter till Göteborg.

– Pappersbruket har varit en viktig del i stadens historia, som nu återigen ska öppnas upp och bli en plats för alla och ett hem för många. Stadsmuseet bli en central del av satsningen på kultur och nöjesupplevelser som ger mervärde till alla som bor och kommer att besöka Mölndal, berättar Bjarne Fjellanger, vd Mölndala Fastighets AB.



– Det är fantastiskt att planerna för besöksmålet Papyr börjar att förverkligas. Mitt emot museet öppnar ett regionalt danscenter, en ny form av plats för både danskonstnärer och publik. Vi är även glada att välkomna tapetmakarna Lim & Handtryck och matvarukedjan City Gross. Nu jobbar vi vidare med fler verksamheter inom mat och skapande i nästa etapp, berättar Jenny Tonning projektutvecklare Mölndala Fastighets AB.



Just nu arbetar Mölndals stadsmuseum för fullt med kommande utställning som öppnar i slutet av maj 2025 i befintliga lokaler i Kvarnbyn. Parallellt under 2025 kommer det ske planering inför flytt. Fokus kommer fortfarande vara på Mölndals historia och samtid, vardagsliv och föremål som presenteras på ett öppet och tillgängligt sätt.

