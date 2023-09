Snabbgross öppnar i nya lokaler i Malmö och Kristianstad under 2024 och 2025. Bild: Snabbgross

Snabbgross öppnar i nya lokaler i Malmö och Kristianstad

Bolag Axfoods restauranggrossist Snabbgross flyttar in i nya lokaler i både Malmö samt i lokaler som uppförs av Svenska Handelsfastigheter i Kristianstad. – Att modernisera vårt butiksnät är en viktig del i vår satsning framåt, säger Eva Pettersson, vd på Snabbgross.

Bild: Snabbgross

Eva Pettersson, vd för Snabbgross.

I Malmö går flytten cirka 300 meter från nuvarande lokal, i Segevång industriområde, till den nya butiken som har planerad öppning under hösten 2024. I Kristianstad öppnar den nya och större butiken på Härlövs Handelsplats, och där planeras för öppning under första halvåret 2025.



Med de nya butikerna satsar Snabbgross på restaurang- och företagsmarknaden i Skåne. De kommande etableringarna förväntas också skapa nya arbetstillfällen på de båda orterna.



– Vi har vuxit mycket under de senaste åren, och alltfler café-, restaurang- och företagskunder väljer att handla hos oss. Att modernisera vårt butiksnät är en viktig del i vår satsning framåt, och det känns väldigt bra att vi med nya lägen och moderna lokaler skapar förutsättningar att växa tillsammans med Malmös och Kristianstads restaurang- och företagskunder, säger Eva Pettersson, vd på Snabbgross.



I Kristianstad är det Svenska Handelsfastigheter som har tecknat ett hyresavtal med Axfoodkoncernen om att uppföra nya lokaler om cirka 2 500 kvadratmeter vid handelsplatsen i Härlöv.



– Att kunna teckna ett avtal för en ny Snabbgross och uppföra en ytterligare byggnad är ett tecken på vår kontinuerliga strävan efter att utveckla och förbättra handelsplatsen Härlöv, säger Benny Andersson, affärsutvecklingschef vid Svenska Handelsfastigheter.

