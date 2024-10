Bild: SLP

SLP ökar förvaltningsresultat och substansvärde

Bolag Siffrorna pekar uppåt för SLP under årets tre första kvartal. Driftnettot ökar med 23 procent, förvaltningsresultatet med 26 procent och substandsvärdet per aktie med 13 procent.

Delårsrapport januari–september 2024:

- Hyresintäkterna ökade med 20% och uppgick till 516 mkr (430).

- Driftsnettot ökade med 23% och uppgick till 445 mkr (362).

- Förvaltningsresultatet ökade med 26% och uppgick till 286 mkr (228).

- Resultat per aktie uppgick till 1,73 kr (1,44).

- Substansvärdet (NAV) per aktie ökade under perioden med 13% och uppgick till 28,64 kr.

- Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 289 mkr (137).

- Hållbar finansiering uppgick vid periodens utgång till 4 458 mkr (2 390), motsvarande 75% (50) av låneportföljen.

- Installerad effekt i solcellsanläggningar uppgick vid periodens utgång till 16,9 MWp (10,6).

- Bolaget har genomfört en riktad nyemission av B-aktier om cirka 1 100 mkr samt en nyemission av B-aktier i samband med ett förvärv om cirka 36 mkr.

- SLP har, i förtid, refinansierat lån om cirka 1 400 mkr, vilket motsvarar cirka 25 procent av den totala låneportföljen. Lånen som skulle ha förfallit i andra kvartalet 2025, löper nu med ytterligare 3 år. I samband med detta minskar snittmarginalen för den totala låneportföljen med tre punkter från 1,50 till 1,47 procent.

- Åtta fastigheter, varav en byggrätt, har förvärvats och tillträtts med en uthyrningsbar yta om 102,2 tkvm och ett fastighetsvärde om 971 mkr (1 108).

- Ett nybyggnationsprojekt har tillträtts med en uthyrningsbar yta om 11 tkvm och ett fastighetsvärde om 208 mkr.

- Nettouthyrningen uppgick till 23,5 mkr (71,8) och uthyrningsgraden till 95,9% (94,3).



Vd Tommy Åstrand kommenterar:

– Vi fortsätter hålla den förvärvstakt som vi haft hela tiden, det vill säga ett förvärv i månaden i genomsnitt. Förutsättningarna för att kunna fortsätta förvärva förädlingsbara logistikfastigheter är mycket goda. Vi utvärderar kontinuerligt potentiella affärer och är fullt rustade för fler förvärv den kommande tiden. Trots att vi expanderar vår verksamhet kontinuerligt håller vi våra administrationskostnader på samma nivå vilket bidrar positivt till förvaltningsresultatet och visar på vår effektivitet och kostnadsmedvetenhet.

