Strawberrys nya väghotell får namnet Stopover. Bild: Strawberry

Slättö och Strawberrys nya hotellkedja har fått ett namn

Sverige Slättö och Strawberry gemensamma hotellsatsning har nu namngivits. Nästa år öppnar det första hotellet av ett 20-tal i den nya hotellkedjan Stopover.

Strawberry skriver om Stopover i ett pressmeddelande:



Inrikes- och intra-nordiskt resande har ökat kraftigt sedan 2019. Utöver boende på resenärernas slutdestinationer ökar också behovet av att kunna bo bra och smidigt på väg till och från resans mål. Som ett svar på detta så lanserar därför Strawberry och Slättö en helt ny hotellkedja. En hotellkedja med fokus på de som reser med bil och som värdesätter bekvämlighet och tillgänglighet under sina resor.



– Senast någon hade en originell tanke om väghotell levde Henry Ford. Det är med andra ord 77 år sedan han och innovationen inom väghotell somnade in. Sedan dess så har samhället i grunden förändrats men en av de saker som är detsamma då som nu, och som förstärkts, är behovet av att kunna förflytta sig. Vi har därför med arvet och inspirationen från Henry Ford valt att göra ett försök att återuppfinna väghotellet på nytt genom en helt ny hotellkedja som vi valt att döpa till Stopover. En kedja byggd för en ny era, ny infrastruktur, ny teknologi och nya krav från människor som reser med bil, säger Petter Stordalen, ägare till Strawberry.



Stopover blir ett välkommet tillskott för affärsresenärer, familjer och sportlag men också för de som behöver en tillfällig bostad under en övergångsperiod. De 151 rum stora hotellen med elbilsladdning, gym, lekrum, tvättstuga, mötesrum/telefonbås, hundrastgård och möjlighet till någonting gott att äta och dricka kommer att byggas som trämoduler i Värmland för att sedan monteras upp på platsen för hotellet. Ambitionerna kring miljön är stor och därför präglas byggnadernas profil av förnybar energiproduktion med solpaneler och geotermisk uppvärmning och att man i hög grad använder digitala lösningar för att vara resurseffektiva både för människors tid och för klimatet.



– Med Stopover så vill vi genom byggnaden skapa igenkänning hos gästerna samtidigt som det tydligt visar upp vår ambition inom hållbarhet. Vi fokuserar på strategiska väglägen, kvalitet och hög hållbarhet. Vår målsättning är att Stopover ska bli en vanlig syn längs de nordiska vägarna och fylla ett tomrum på den nordiska hotellmarknaden, där inrikesresor och resor inom Norden har ökat betydligt de senaste åren, säger Erik Möller, Head of Hotels på Slättö.



Ambitionen är att Stopover inom tio år kommer att bestå av minst 20 hotell, där det första öppnar i Falkenberg under senvåren/sommaren 2025. I ett första skede för Stopovers etablering finns en shortlist på kommuner i Sverige där man aktivt letar efter byggbar mark utanför stadskärnor och gärna nära eller i direkt förbindelse med avfarter till de större vägarna.



– Stopover handlar om att med örat mot marken fånga upp behoven som finns kring resande, leverera på det och dessutom bidra till att fler ger sig ut på de nordiska vägarna för att upptäcka vår del av världen. Norden är unik och förtjänas att utforskas. Vi har haft väldigt roligt när vi skapat Stopover och hoppas att bidra till att skapa nyfikenhet och lust att skapa minnen inte bara från resans slutmål utan från alla stoppen längs vägen, säger Anna Spjuth, Senior Vice President Brand & Concept Hotel chains Strawberry.

