Slättö, genom Evolv, köper i lättindustri Malmö och Stockholm. Bild: Slättö

Slättö gör sina första förvärv inom lätt industri i nya Value Add-fonden

Transaktioner Slättö har, genom logistik- och industri-teamet Evolv, förvärvat de första fyra fastigheterna som en del av en lättindustri-roll-up-strategi inom den nyetablerade fonden Slättö Value Add III.

Dessa transaktioner representerar den andra investeringen gjord av Slättös nya fond i Value Add-serien. Sedan starten 2015 har Evolv förvärvat 60 fastigheter inom lätt industri. Lättindustri är fortsatt ett av Slättös fokusområden och bidrar till stark avkastning i firmans fonder.



Slättö Value Add III kommer att fortsätta denna framgångsrika strategi genom att bygga upp en omfattande nordisk portfölj inom lätt industri via en effektiv förvärvsprocess och ett hyresgästfokuserat förvaltningsteam. Efter dessa transaktioner förvaltar Slättö nu cirka 400 000 kvadratmeter logistik- och lättindustrifastigheter i Norden.

– Under de senaste två åren har vi sett en logistikmarknad präglad av hög konkurrens om ett fåtal expansiva hyresgäster, medan segmentet för lätt industri i Norden har visat fortsatt styrka med låg vakansgrad, minimal spekulativ nybyggnation och stark hyresutveckling. Vi ser fram emot att bygga upp vår nästa portfölj inom lätt industri, då marknadsläget är gynnsamt och dealflow starkt, säger Lars Axelsson, partner och chef för logistik och lätt industri på Slättö.



Slättö har förvärvat fastigheterna Burlöv Sunnanå 6:37, 6:44 och 6:45 i Malmöområdet, omfattande 5 994 kvadratmeter lokaler och 53 682 kvadratmeter mark, genom en sale-and-leaseback-transaktion med Mekka Traffic Group, en av Sveriges största bussoperatörer. I samband med transaktionen har ett nytt långsiktigt hyresavtal tecknats med Mekka Traffic Group, vilket säkerställer att hyresgästen får fortsatt tillgång till sina strategiskt viktiga bussanläggningar. Tillträdet ägde rum den 13 november 2024.



Slättö har även förvärvat en lättindustriell fastighet med byggrätter i Lunda, beläget 20 minuter nordväst om Stockholm. Fastigheten Stockholm Domnarvet 11 omfattar 3 673 kvadratmeter lokaler och 12 810 kvadratmeter mark, med en detaljplan som möjliggör utbyggnad av lokalerna. Säljaren var Corem, och transaktionen förväntas slutföras i december 2024.

