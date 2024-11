Skissbild över det nya logistikcentret i Göteborg när det är färdigbyggt. Bild: SKF

SKF utökar sin logistikverksamhet

Bygg/Arkitektur SKF stärker nusin logistikverksamhet genom att bygga nya lagerlokaler i Göteborg. Lokalerna kommer att vara utrustade med ny automationsteknik, ett steg som syftar till att effektivisera och optimera logistikflödena för bolaget.

Den nya anläggningen i Göteborg kommer att omfatta en ny byggnad samt en utbyggnad av det befintliga lagret, med en total ny byggnadsyta på 6600 kvadratmeter. De nya lokalerna kommer göra det möjligt att skapa en mer kompakt lagerhållning med rörliga ställage och självkörande truckar samt ett avancerat styrsystem avsett att automatisera lagerhållning och hämtning av artiklar. Detta för att eliminera slumpmässiga avvikelser eller onödiga fel och på så sätt höja effektiviteten i materialflödet.



– Syftet med projektet är att skapa effektivare materialflöden, öka kapaciteten, förkorta ledtider och öka servicegraden mot våra kunder, säger Måns Isacsson, logistikansvarig för SKF i Sverige.



Logistikverksamheten i Sverige omfattar lagring och distribution av färdiga produkter från fabrikerna och är en länk i SKF:s globala distributionskedja. Ungefär 90 procent av de lagrade artiklarna går på export via lastbil, tåg eller lastfartyg till andra internationella distributionsanläggningar inom SKF för vidare transport till kunder och distributörer runt om i världen.



Byggnationen av det nya lagret startas upp under hösten 2024 och förväntas stå klart under fjärde kvartalet 2025.

