Modellen ska testas i Skanskas område Sthlm New i Hammarby Sjöstad. Bild: Skanska

Skanskas nya kontorslösning – två ska dela på samma yta

Uthyrning Skanska Fastigheter lanserar i dag en pilot för framtidens arbetsliv. I en alltmer hybrid företagsverklighet är grundtanken att kontoret ska kunna delas mellan två hyresgäster. Därmed inleds arbetet med en ny delningsbaserad affärsmodell för kontor – Sthlm 3:2. Ambitionen är att fortsätta utveckla erbjudandet och affärsnyttan för hyresgäster.

Rapporterna om kontorsmarknaden och framtidens arbetsliv avlöser varandra. Resultaten är tydliga: önskan om flexibilitet kvarstår men skillnaderna är stora. Vissa företag vill vara på kontoret alla dagar i veckan, vissa vill ha en hybridlösning och vissa vill jobba helt på distans. Sammantaget finns det ett tydligt behov av ytterligare en affärsmodell som möter kraven på mer flexibilitet.



Skanska Fastigheter väljer nu att möta den nya verkligheten med modellen Sthlm 3:2. Det ena företaget ska nyttja kontoret under tre dagar, och det andra övriga två dagar. Målet är att skapa förutsättningar för den nya verklighetens arbetsförhållanden och bistå med utökad affärsnytta för hyresgästerna. Den skapar möjligheter för en kombination av fulla kontor och distansarbete.

– Det här är superspännande. Innovation, lärande och ett nära samarbete med våra hyresgäster ligger i vårt DNA. Den hybrida verkligheten kräver nya lösningar och vi märker att det finns en efterfrågan. Vi går nu från ord till handling genom att testa denna delningsbaserade affärsmodell, säger Sofie Hjort, projektchef, Skanska Fastigheter.

Under ett år ska modellen testas i ett pilotprojekt tillsammans med forskare från Mittuniversitet. I Skanskas område Sthlm New i Hammarby Sjöstad iordningställs en kontorsyta för två framåtsträvande företag som väljs ut under hösten.

– Vi går nu ut med en uppmaning till de företagsledare som brottas med dessa frågor, vill behålla talang och göra kontoret till ett affärsverktyg. Det blir en unik möjlighet för näringslivet att få insikter och konkreta verktyg framåt, fortsätter Sofie Hjort.



Modellen är framtagen tillsammans med Karolin Forsling som har lång erfarenhet av att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt, utmana gamla sanningar och utveckla nya affärsmodeller. Det är dags att släppa manualen och våga testa något nytt, säger Karolin Forsling, vd, Forsling United.

– Under de senaste fyra åren har jag träffat en lång rad företagsledare och läst hundratals rapporter. Allt för att förstå och utveckla en modell som möter den hybrida verkligheten. Med vår delningsbaserade affärsmodell för kontor skapar vi en grund för ett nytt erbjudande.

Ämnen