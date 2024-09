Caroline Fellenius-Omnell. Bild: Skanska

Skanskas chefsjurist lämnar

Karriär Skanskas executive vice president och chefsjurist, Caroline Fellenius Omnell, lämnar Skanska. Ulrika Wester tar över.

Skanska meddelar idag att Caroline Fellenius Omnell, executive vice president och chefsjurist, lämnar Skanska. Hon har varit på Skanska i åtta år och har varit medlem i koncernledningen sedan 2017. En rekryteringsprocess kommer att inledas för att utse en efterträdare.

– Jag vill tacka Caroline för hennes engagemang, strategiska insikt och utveckling av Legal-funktionen inom koncernen. Hennes expertkunskap inom juridik har varit avgörande för vår fortsatta framgång i att navigera en komplex marknad och starkt bidragit till att skapa värde för företaget. Jag önskar henne all lycka i framtida åtaganden, säger Anders Danielsson, koncernchef för Skanska Group.



– Jag är tacksam och stolt över vad vi har uppnått under de senaste åtta åren på Skanska. Tillsammans med koncernledningen har vi utvecklat företaget på våra marknader med tydlig styrning och struktur till den stabila och lönsamma situation vi befinner oss i idag, säger Caroline Fellenius Omnell, executive vice president och chefsjurist, Skanska Group.



Ulrika Wester kommer från och med idag, den 13 september, att träda in som tillförordnad executive vice president och chefsjurist tills en efterträdare har utsetts.

Ämnen