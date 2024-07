Fastigheten 7 Millbank i London, Storbritannien. Bild: Skanska

Skanska renoverar historisk byggnad i London

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Baola Properties Limited, c/o Old Park Lane Management, för byggnation samt mekaniska och elektriska arbeten vid ombyggnaden av 7 Millbank i London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 105M, cirka 1,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det tredje kvartalet 2024.

Skanska leder byggnationen av ett nytt nio våningar högt kontorshus med två våningar under mark. Designen och byggnationen av cirka 12 100 kvadratmeter flexibel kontorsyta inkluderar återuppbyggnaden av byggnadens ursprungliga, historiska fasad som noggrant demonterats och lagrats innan den byggs upp i den nya strukturen för att bevara och förbättra byggnadens historiska karaktär.



Byggnaden siktar på att få miljöcertifieringarna BREEAM Outstanding, WELL Platinum samt Design for Performance för att erhålla en Nabers 5*-certifiering.



Byggnationen påbörjas i juli 2024 och förväntas vara slutförd i januari 2027.

Ämnen