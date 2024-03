Oas. Bild: Skanska

Skanska hyr ut 2 100 kvadratmeter i Oas

Uthyrning Skanska Fastigheter Malmö har tecknat ett hyresavtal med Visma om 2 113 kvadratmeter. Visma, som erbjuder programvara och tjänster inom privat och offentlig sektor, kommer hösten 2024 att flytta in på plan 6 och 7 i Oas.

Skanskas nya kontorsprojekt är beläget på Neptunigatan på Universitetsholmen. Med egna balkonger samt tillgång till en gemensam takterrass anpassad för utomhusarbete är Oas byggd för att uppmuntra till en aktivt och hållbar livsstil. På entréplan finns lokaler för publik verksamhet samt cykelhotell, duschar och omklädningsrum för att underlätta för hållbart resande.

– Vår ambition är att våra kontor ska vara attraktiva tech-hubbar i centrala lägen med fokus på våra medarbetare och kunder. I Oas skapar vi tillsammans med Skanska de bästa förutsättningarna för det i moderna och hållbara lokaler. Vi ser fram emot att flytta in senare under 2024, säger Malin Carlson, vd för Visma Tech AB.



Med kontorsprojektet Oas fortsätter Skanska sitt arbete mot klimatneutralitet och projektet strävar efter ett avsevärt reducerat klimatavtryck och har som ambition att certifieras enligt NollCO2. Oas hälsocertifieras enligt den internationella standarden WELL och hållbarhetscertifieras enligt LEED Platinum.

– Vi är mycket glada över att få välkomna Visma till Oas. Här kan vi erbjuda Visma attraktiva lokaler för en hållbar och hälsosam arbetsmiljö på ett fantastiskt läge i Malmö med närhet till både stadens puls och paus, säger Sofia Ekerlund, uthyrnings- och marknadschef, Skanska Fastigheter Malmö.



Oas är en del av Skanskas utveckling av Citadellsstaden på Universitetsholmen, alldeles intill kanalen och med Malmö Centralstation på gångavstånd. I området har Skanska tidigare utvecklat kontorsprojekten Aura och Aqua samt bostäder och förskola.

