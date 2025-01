Amerikanska flaggan. Bild: Wikimedia commons

Skanska bygger i Texas och renoverar i New Jersey

Bygg/Arkitektur Skanska bygger nya Meat Science and Technology Center i College Station, Texas, USA. Dessutom målar man om och renoverar Commodore Barry Bridge i New Jersey, Det sammanlagda värdet för de båda kontrakten är på cirka tre miljarder kronor.

Skanska har tecknat avtal med Texas A&M University System om att bygga det nya Meat Science and Technology Center på deras campus i College Station, Texas, USA. Kontraktet är värt cirka 1 miljard kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2025.



Den nya byggnaden kommer att bli en anläggning på 7 000 kvadratmeter som är byggd för att ge AgriLife, en forsknings- och utbildningsavdelning inom Texas A&M University System, moderna och avancerade processmöjligheter inom området köttvetenskap. Den kommer att innehålla en aula, laboratorier, klassrum, seminarieutrymmen och kontor designade för doktorander och fakultetspersonal.



Arbetet är planerat att inledas i december 2025 och förväntas vara slutfört i januari 2028.



Dessutom har Skanska tecknat avtal med Delaware River Port Authority (DPRA) för projektet Commodore Barry Bridge Phase Three Painting and Rehabilitation i Chester, Pennsylvania och Bridgeport, New Jersey, USA. Kontraktet är värt cirka 2,0 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2025.



Projektet omfattar renovering och målning av Commodore Barry Bridge, inkluderat blästring och målning av brons konsolbalkar, stålräcken samt överliggande strukturer. Balkar ska förstärkas och projektet omfattar också reparationer på flera delar av bron. Därtill kommer skyddsbeläggningar där skador uppstått, på pelare och toppkonstruktioner, liksom byte av totalt 4 300 löpmeter elektriska ledningar samt byte av befintliga rörliga barriärer och maskin, som styr antalet vägbanor i varje färdriktning.



Arbetet startade i december 2024 och beräknas vara slutfört i februari 2028.

Ämnen