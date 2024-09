Petra Scharin och Max Barclay kommer dela på vd-rollen på Newsec. Bild: Stronghold/Newsec

Scharin och Barclay delar vd-stolen på Newsec

Karriär Newsec, ett ledande fastighetskonsultbolag, meddelar idag förändringar i koncernledningen som en del av företagets pågående arbete för att ytterligare stärka sin marknadsposition. Petra Scharin och Max Barclay kommer gemensamt att anta rollen som vd.

Under de senaste två åren har Newsec skapat en robust struktur genom att framgångsrikt implementera affärsstrategin som främst fokuserar på att skydda och expandera kärnverksamheten, investera i nya erbjudanden och skapa nya intäktsströmmar. Beslutet att utse Petra Scharin och Max Barclay som vd speglar Newsecs tro på kraften i delat ledarskap, bland annat för att driva innovation och skapa en motståndskraftig verksamhet.

– När fastighetsbranschen genomgår förändringar är Newsec väl positionerat för att stödja fastighetsägare att navigera framåt genom dess olika stadier, säger styrelseordförande Urban Edenström.

– Genom vår strategiska inriktning är vi övertygade om vår förmåga att behålla och till och med stärka vår ledande marknadsposition.



Med kompletterande egenskaper och omfattande erfarenhet både inom Newsec och i fastighetsbranschen utgör Petra och Max en stark duo som ska leda företaget genom nästa tillväxtfas. Deras gemensamma ledarskap kommer att förbättra Newsecs möjligheter att anta marknadens utmaningar och säkerställa att både den dagliga verksamheten och långsiktiga strategiska mål uppnås.

– På Newsec är våra medarbetare vår största tillgång och våra värderingar i centrum för allt vi gör, säger de båda vd:arna.

– Genom att omfamna delat ledarskap säkerställer vi ett bredare perspektiv i beslutsfattandet, mer hållbar ledarskapspraxis och ett starkare engagemang för vår ledstjärna 'Passion for colleagues and clients.' Vårt fokus på tillväxt, lönsamhet, medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet förblir solid, och vi tror att detta tillvägagångssätt ytterligare kommer att stärka vår marknadsnärvaro.



Petra Scharin var senast tillförordnad vd efter det att Patrik Attemark lämnat sin roll som vd och Max Barclay vice vd. De delar nu rollen som vd för Newsec, dessa förändringar börjar gälla direkt.

